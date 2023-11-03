Общество

Волгоград и Тюмень обменялись опытом организации социального питания

Общество 03.11.2023 13:25
0
03.11.2023 13:25


Опыт организации услуги социального питания в Волгограде вновь заинтересовал экспертов в этой сфере. Представители АО «Комбината школьного питания «Центральный» из Тюмени посетили производственный комбинат и мастер-кухню ООО «Виво Маркет»
- В любом большом городе вопрос организации питания школьников - важная задача. В Тюмени назрел вопрос строительства производственного логистического центра школьного питания. Подыскивая аналог и достойный образец через СМИ, мы нашли несколько городов, где работают подходящие производственные объекты. Комбинат в Волгограде оказался самым новым, поэтомы мы приехали сюда, - поделилась Ирина Тарасова, генеральный директор АО « Комбината школьного питания «Центральный».

Гостей встречали директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев и заместитель директора по комбинату Виана Короткова.
- Нам очень приятно, что наши площадки вызывают огромный интерес у операторов питания из других регионов. Для нас это значимый показатель, так как мы видим,  что двигаемся в правильном направлении.  Мы сами участвуем в программах по обмену опытом в разных сферах и применяем полученный опыт на практике, повышая эффективность, - прокомментировал Роман Ковалев, директор ООО «Виво Маркет».

Волгоград для обмена опытом был выбран не случайно, здесь выстроена эффективная технологическая цепочка, которая позволяет не только готовить для учеников свежие, горячие завтраки и обеды, но и обеспечивать пищевую безопасность, контролировать качество продукции на всех этапах. 
Первым гости посетили комбинат готового питания, который был открыт  в 2019 году. Это современное производство, инвестиции в который составили более 1 миллиарда рублей. Комбинат обеспечивает сырьем, полуфабрикатами (мясными, рыбными) и готовой продукцией многие социальные объекты Волгограда. Более 3 миллионов булочек и круассанов производят в год специалисты этой производственной площадки. В среднем за учебный год комбинат отгружает с распределительного центра 2078 тонн продукции. Сотрудники производства, пекари и изготовители  производят 837 тонн полуфабрикатов и готовой продукции. 
- Нас впечатлили масштабы предприятия, все автоматизировано. Здесь огромное внимание уделяется пищевой безопасности. Это образец производства, который мы хотели бы построить в своем городе, -   рассказал начальник производства полуфабрикатов АО «Комбината школьного питания «Центральный» Нейфельд Рудольф.
После знакомства с комбинатом питания участники встречи во время дегустации готовой продукции поделились собственными кейсами и наработками.
 
- Мы обсудили вопросы организации школьного питания в Тюмени. Как коллеги работают  с меню, закупками, с удовлетворенностью детей, а также поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются операторы питания всех регионов страны, - рассказала заместитель директора ООО «Виво Маркет» по комбинату Виана Короткова. - Для нас было интересным, как они работают с изменениями  в ассортименте. Они, также как и мы, ориентируются на мнение детей, но процесс замен блюд у коллег более быстрый и гибкий. 
Гости из Тюмени посетили еще один стратегический объект системы «Виво Маркет» - мастер-кухня. Эта производственная площадка предназначена для оперативного обеспечения готовыми завтраками и обедами школ с буфетами, где получают свежее безопасное питание 9,5 тысяч школьников. Объект был модернизирован в 2021 году, вложения составили порядка 50 миллионов рублей. Несколько раз в день, сразу после приготовления поварами, свежая, горячая еда с мастер-кухни развозится по 34 точкам Волгограда, в том числе и отдаленным. 
- Далеко не каждый оператор питания готов делиться своими «фишками» и для нас было приятным удивлением, что ваша компания открыта и даже готова к коллаборациям. Надеемся, что мы будем сотрудничать и ждем вас в Тюмени с ответным визитом, - сказала Валентина Степонавичус, начальник отдела технологии, качества и пищевой безопасности АО «Комбината школьного питания «Центральный».
Напомним, за четыре года комбинат посетили эксперты в сфере социального и общественного питания из 8 регионов нашей страны, а также специалисты из Узбекистана, Франции и Италии. 

Реклама. ООО "Виво Маркет" ИНН 3461061226

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.11.2023 17:55
Общество 03.11.2023 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 17:26
Общество 03.11.2023 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 17:11
Общество 03.11.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 16:22
Общество 03.11.2023 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 16:02
Общество 03.11.2023 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 15:45
Общество 03.11.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 14:57
Общество 03.11.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 14:17
Общество 03.11.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 12:52
Общество 03.11.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 11:53
Общество 03.11.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 11:37
Общество 03.11.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 10:33
Общество 03.11.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 09:32
Общество 03.11.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 08:49
Общество 03.11.2023 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.11.2023 20:03
Общество 02.11.2023 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
В Котово в один день простятся с двумя погибшими на СВО бойцамиСмотреть фотографии
17:51
VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2Смотреть фотографии
17:26
В Волгограде наградили 12 ветеранов водоканала и 40 работников КонцессийСмотреть фотографии
17:11
Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцахСмотреть фотографии
16:23
Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на площадку размещения отходовСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Главный озеленитель Волгограда Павел Целковский покинул свой постСмотреть фотографии
15:45
В центре Волгограда неожиданно запретили поворот с проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
14:57
Память о двух героях СВО увековечили на фасаде школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
«Красный Октябрь» начал автоматизированную выдачу средств индивидуальной защиты сотрудникамСмотреть фотографии
14:17
Андрей Бочаров вручил награды волгоградцам накануне Дня народного единстваСмотреть фотографии
13:45
Жители Волгограда винят в роковом прыжке двух девочек с крыши дома УК и соцсетиСмотреть фотографии
13:25
Волгоград и Тюмень обменялись опытом организации социального питанияСмотреть фотографии
12:52
«Пойдем пешком три километра?»: чиновников наказали за транспортные страдания жителей СНТ «Нефтяник»Смотреть фотографии
12:19
Волгоградские пловцы завоевали 51 медаль на чемпионате ЮФОСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде запускают новый автобус до железнодорожной больницыСмотреть фотографии
11:37
В троллейбусном депо Волгограда избавились от наследия СССРСмотреть фотографии
11:25
Большие планы на осень: Tele2 подготовила для волгоградцев новые предложенияСмотреть фотографии
11:14
Власти Волгоградской области закупают 133 тысячи новогодних подарков на 33 млн рублейСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде из больницы исчез 45-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:33
«Даже места свободные есть!»: жители юга Волгограда оценили работу новых автобусов №2 и №77Смотреть фотографииCмотреть видео
09:58
На тротуаре в Волгограде электросамокатчик сбил женщину и скрылсяСмотреть фотографии
09:32
ПСБ в Волгограде принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
08:49
При чем здесь Китай? Волгоградцы взяли штурмом барханы и степи на дерзком кроссовереСмотреть фотографии
08:24
Пережила ночь: стало известно о состоянии упавшей с 9-го этажа волгоградской школьницыСмотреть фотографии
08:15
Минспорт издал указ об уехавшем из Волгограда чемпионе мира по дзюдоСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде авиаперелеты подорожали еще на 13%Смотреть фотографии
21:39
«Динамо-Синара» 3 ноября в Волгограде поборется за третью победу подрядСмотреть фотографии
21:06
Состояние тяжелое: волгоградские врачи спасают упавшую с 9-го этажа школьницуСмотреть фотографии
 