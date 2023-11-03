Волгоград и Тюмень обменялись опытом организации социального питания





Опыт организации услуги социального питания в Волгограде вновь заинтересовал экспертов в этой сфере. Представители АО « Комбината школьного питания « Центральный » из Тюмени посетили производственный комбинат и мастер-кухню ООО «Виво Маркет » .

- В любом большом городе вопрос организации питания школьников - важная задача. В Тюмени назрел вопрос строительства производственного логистического центра школьного питания. Подыскивая аналог и достойный образец через СМИ, мы нашли несколько городов, где работают подходящие производственные объекты. Комбинат в Волгограде оказался самым новым, поэтомы мы приехали сюда, - поделилась Ирина Тарасова, генеральный директор АО « Комбината школьного питания « Центральный » .





Гостей встречали директор ООО « Виво Маркет» Роман Ковалев и заместитель директора по комбинату Виана Короткова.

- Нам очень приятно, что наши площадки вызывают огромный интерес у операторов питания из других регионов. Для нас это значимый показатель, так как мы видим, что двигаемся в правильном направлении. Мы сами участвуем в программах по обмену опытом в разных сферах и применяем полученный опыт на практике, повышая эффективность, - прокомментировал Роман Ковалев, директор ООО «Виво Маркет».





Волгоград для обмена опытом был выбран не случайно, здесь выстроена эффективная технологическая цепочка, которая позволяет не только готовить для учеников свежие, горячие завтраки и обеды, но и обеспечивать пищевую безопасность, контролировать качество продукции на всех этапах.

Первым гости посетили комбинат готового питания, который был открыт в 2019 году. Это современное производство, инвестиции в который составили более 1 миллиарда рублей. Комбинат обеспечивает сырьем, полуфабрикатами (мясными, рыбными) и готовой продукцией многие социальные объекты Волгограда. Более 3 миллионов булочек и круассанов производят в год специалисты этой производственной площадки. В среднем за учебный год комбинат отгружает с распределительного центра 2078 тонн продукции. Сотрудники производства, пекари и изготовители производят 837 тонн полуфабрикатов и готовой продукции.

- Нас впечатлили масштабы предприятия, все автоматизировано. Здесь огромное внимание уделяется пищевой безопасности. Это образец производства, который мы хотели бы построить в своем городе, - рассказал начальник производства полуфабрикатов АО «Комбината школьного питания «Центральный» Нейфельд Рудольф.

После знакомства с комбинатом питания участники встречи во время дегустации готовой продукции поделились собственными кейсами и наработками.

- Мы обсудили вопросы организации школьного питания в Тюмени. Как коллеги работают с меню, закупками, с удовлетворенностью детей, а также поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются операторы питания всех регионов страны, - рассказала заместитель директора ООО «Виво Маркет» по комбинату Виана Короткова. - Для нас было интересным, как они работают с изменениями в ассортименте. Они, также как и мы, ориентируются на мнение детей, но процесс замен блюд у коллег более быстрый и гибкий.

Гости из Тюмени посетили еще один стратегический объект системы «Виво Маркет» - мастер-кухня. Эта производственная площадка предназначена для оперативного обеспечения готовыми завтраками и обедами школ с буфетами, где получают свежее безопасное питание 9,5 тысяч школьников. Объект был модернизирован в 2021 году, вложения составили порядка 50 миллионов рублей. Несколько раз в день, сразу после приготовления поварами, свежая, горячая еда с мастер-кухни развозится по 34 точкам Волгограда, в том числе и отдаленным.

- Далеко не каждый оператор питания готов делиться своими «фишками» и для нас было приятным удивлением, что ваша компания открыта и даже готова к коллаборациям. Надеемся, что мы будем сотрудничать и ждем вас в Тюмени с ответным визитом, - сказала Валентина Степонавичус, начальник отдела технологии, качества и пищевой безопасности АО «Комбината школьного питания «Центральный».

Напомним, за четыре года комбинат посетили эксперты в сфере социального и общественного питания из 8 регионов нашей страны, а также специалисты из Узбекистана, Франции и Италии.





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