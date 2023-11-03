На тротуаре в Волгограде электросамокатчик сбил женщину и скрылся

Происшествия 03.11.2023 09:58
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03.11.2023 09:58
Полицейские разыскивают управлявшего электросамокатом волгоградца, который накануне сбил женщину. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в Дзержинском районе на тротуаре вдоль проезжей части напротив дома №81 по проспекту Жукова.
Электросамокат наехал на 33-летнюю женщину, которая шла по пешеходной дорожке. Водитель после ДТП скрылся. А пострадавшую с травмами доставили в больницу.
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