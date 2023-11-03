



На металлургическом заводе начал работу центр комплексного обеспечения средствами защиты.Услугами централизованного пункта выдачи СИЗ бесплатно будут пользоваться более 4000 сотрудников предприятия.

Генеральный директор предприятия Константин Волков принял участие в торжественной церемонии открытия нового центра и проверил работу по обеспечению СИЗ заводчан.





– Решение о создании единого центра было принято в первую очередь для повышения качества обслуживания и оперативного предоставления бесплатных средств индивидуальной защиты работникам «Красного Октября», – подчеркнул генеральный директор Константин Волков. – Реализация этого проекта уже позволила выстроить централизованную систему поставок, хранения и предоставления СИЗ, усилить контроль за соблюдением норм их выдачи.

Новый центр выдачи расположен на первом этаже в административно-бытового корпуса (АБК) отделения проката тонкого листа листопрокатного цеха (ОПТЛ ЛПЦ) – ранее в этом помещении площадью 200 квадратных метров был выполнен ремонт.

– Здесь оборудован большой склад с двухмесячным запасом СИЗ и удобные примерочные кабины, установлено также оборудование для маркировки и брендирования спецодежды, – рассказывает руководитель компании-аутсорсера Сергей Фролов. – Хочу отметить, что подбор и выдача комплектов спецодежды организованы с учетом параметров конкретно взятого работника.

Вся спецодежда индивидуально маркируется – наносится штрих-код, который в себя включает табельный номер, цех, размер одежды, срок выдачи и дата замены.

Работники могут получить СИЗ, направив заявку лично или через ответственного специалиста в цехе. При необходимости по заявлению сотрудника также проводится внеплановая выдача средств индивидуальной защиты.





Для удобства разработано и запущено мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать сроки получения СИЗ. Также на территории предприятия – в АБК электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2), АБК отделения горячего проката листопрокатного цеха (ОГП ЛПЦ) и в отделе кадров – размещены информационные терминалы, работающие по электронному пропуску. Каждый может уточнить информацию по обеспечению СИЗ, распечатать или отправить себе на почту полученные данные.

Кроме этого, центр выдачи бесплатно может оказывать дополнительные услуги для заводчан – стирку спецодежды и мелкий ремонт, а также сбор СИЗ для утилизации. Все это значительно сэкономит рабочее время сотрудников.

Отметим, что предприятие активно инвестирует в улучшение условий труда: обновляет административно-бытовые и цеховые помещения, кровлю, остекление и освещение в производственных подразделениях, обустраивает парковочные пространства на территории предприятия и за его пределами. В этом году открыты после капитального ремонта три новых столовых, бытовые помещения для работников автотранспортного (АТЦ) и железнодорожного цехов (ЖДЦ), цеха обеспечения производства (ЦОП) и электросталеплавильного цеха № 3 (ЭСПЦ-3). Эта работа продолжится и в следующем году. В 2024 году в планах – ремонт душевых и раздевалок в отделении по ремонту металлургического оборудования цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и отделении отделки металла обжимного крупносортного цеха (ОКЦ).

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