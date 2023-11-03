Экономика 03.11.2023 14:43
0
03.11.2023 14:43
На металлургическом заводе начал работу центр комплексного обеспечения средствами защиты.Услугами централизованного пункта выдачи СИЗ бесплатно будут пользоваться более 4000 сотрудников предприятия.
Генеральный директор предприятия Константин Волков принял участие в торжественной церемонии открытия нового центра и проверил работу по обеспечению СИЗ заводчан.
– Решение о создании единого центра было принято в первую очередь для повышения качества обслуживания и оперативного предоставления бесплатных средств индивидуальной защиты работникам «Красного Октября», – подчеркнул генеральный директор Константин Волков. – Реализация этого проекта уже позволила выстроить централизованную систему поставок, хранения и предоставления СИЗ, усилить контроль за соблюдением норм их выдачи.
Новый центр выдачи расположен на первом этаже в административно-бытового корпуса (АБК) отделения проката тонкого листа листопрокатного цеха (ОПТЛ ЛПЦ) – ранее в этом помещении площадью 200 квадратных метров был выполнен ремонт.
– Здесь оборудован большой склад с двухмесячным запасом СИЗ и удобные примерочные кабины, установлено также оборудование для маркировки и брендирования спецодежды, – рассказывает руководитель компании-аутсорсера Сергей Фролов. – Хочу отметить, что подбор и выдача комплектов спецодежды организованы с учетом параметров конкретно взятого работника.
Вся спецодежда индивидуально маркируется – наносится штрих-код, который в себя включает табельный номер, цех, размер одежды, срок выдачи и дата замены.
Работники могут получить СИЗ, направив заявку лично или через ответственного специалиста в цехе. При необходимости по заявлению сотрудника также проводится внеплановая выдача средств индивидуальной защиты.
Для удобства разработано и запущено мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать сроки получения СИЗ. Также на территории предприятия – в АБК электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2), АБК отделения горячего проката листопрокатного цеха (ОГП ЛПЦ) и в отделе кадров – размещены информационные терминалы, работающие по электронному пропуску. Каждый может уточнить информацию по обеспечению СИЗ, распечатать или отправить себе на почту полученные данные.
Кроме этого, центр выдачи бесплатно может оказывать дополнительные услуги для заводчан – стирку спецодежды и мелкий ремонт, а также сбор СИЗ для утилизации. Все это значительно сэкономит рабочее время сотрудников.
Отметим, что предприятие активно инвестирует в улучшение условий труда: обновляет административно-бытовые и цеховые помещения, кровлю, остекление и освещение в производственных подразделениях, обустраивает парковочные пространства на территории предприятия и за его пределами. В этом году открыты после капитального ремонта три новых столовых, бытовые помещения для работников автотранспортного (АТЦ) и железнодорожного цехов (ЖДЦ), цеха обеспечения производства (ЦОП) и электросталеплавильного цеха № 3 (ЭСПЦ-3). Эта работа продолжится и в следующем году. В 2024 году в планах – ремонт душевых и раздевалок в отделении по ремонту металлургического оборудования цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и отделении отделки металла обжимного крупносортного цеха (ОКЦ).
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь» ИНН 3459080648
В Волгограде авиаперелеты подорожали еще на 13%03.11.2023 07:59
Экономика 03.11.2023 07:59
В Волгоградской области после критики Путина снизились цены на курятину02.11.2023 19:22
Экономика 02.11.2023 19:22
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 48333 рублей02.11.2023 14:32
Экономика 02.11.2023 14:32
Акции смотрят вверх02.11.2023 08:58
Экономика 02.11.2023 08:58
Видимо, это дно: в Волгоградской области замерли цены на бензин02.11.2023 08:03
Экономика 02.11.2023 08:03
Новую технику доставили в Волгоград для Концессий31.10.2023 17:04
Экономика 31.10.2023 17:04
«Открытие Авто»: в сентябре на автомобили с пробегом россияне потратили более 530 млрд рублей31.10.2023 15:30
Экономика 31.10.2023 15:30
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»31.10.2023 14:00
Экономика 31.10.2023 14:00
Не только бензин: на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛА производят прокаленный электродный кокс31.10.2023 08:01
Экономика 31.10.2023 08:01
Безработные волгоградцы ищут себя в госуправлении и на маркетплейсах30.10.2023 19:26
Экономика 30.10.2023 19:26
В Садах Придонья начались занятия в новой Воскресной школе30.10.2023 12:17
Экономика 30.10.2023 12:17
Долги по зарплате волгоградцам сократились до 6,4 миллиона29.10.2023 08:40
Экономика 29.10.2023 08:40
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей было потрачено 334 млрд рублей28.10.2023 14:17
Экономика 28.10.2023 14:17
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых27.10.2023 14:51
Экономика 27.10.2023 14:51
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентов27.10.2023 09:29
Экономика 27.10.2023 09:29