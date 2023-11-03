



Любое путешествие — это риск, неподдельные эмоции и поиск себя. Хорошо, когда отправляешься в путь вместе с надежными и проверенными друзьями. Именно этим руководствовалась команда ULTRA100, которая выбрала для экспедиции по новому маршруту первого и единственного сверхмарафона в Калмыкии новинку китайского автопрома Jetour Dashing

Дерзкий и стильный кроссовер идеально подошел местности — затерянному в бескрайних степях и полупустыне поселку Адык с его солеными озерами розового цвета, напоминающими кадры фантастического блокбастера. Название бренда состоит из комбинации английских слов Jet («реактивный самолет») и Tour («путешествие»). Идеальная среда для него — марш-броски по пересеченной местности.





Jetour Dashing превосходит самые смелые ожидания, с первого взгляда «цепляя» экстравагантным обликом. Необычная геометрия ходовых огней, скрытые дверные ручки-«лезвия», радиаторная решетка в хай-тек исполнении. Панорамная крыша — особый шик. Под капотом базовой версии скрывается турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., коробка передач — шестиступенчатая «механика». Топовый вариант оснащен мотором 1.6T мощностью 190 «лошадок» и роботизированной семиступенчатой трансмиссией.

Новый бренд, уверенно потеснивший ушедших с авторынка «европейцев», с присущим азиатам напором занял лидирующие позиции. Модель заметили на российской ежегодной автомобильной премии, где она по праву победила в номинации «Новинка года в массовом сегменте».

Этот «китаец» словно создан, чтобы переходить всякие границы в прямом и переносном смысле. Если вы путешествуете семьей или большой компанией, то выбор очевиден. Вместительный багажник объемом от 486 до 977 литров с электроприводом задней двери позволяет комфортно погрузить все необходимое для активного отдыха. Трансформация задних сидений и багажный отсек «прирастает» дополнительным пространством.

Увеличенная колесная база (2720 миллиметров) обеспечивает простор в салоне, оборудованном сенсорным и голосовым управлением. Беспроводная быстрая зарядка для смартфонов позволит делиться самыми сумасшедшими пейзажами и всегда оставаться на связи. К слову, четверо героев-путешественников с комфортом разместились внутри.

Отдельно стоит упомянуть систему очистки воздуха, способную улавливать твердые частицы менее 2,5 микрометра, а также воздушный фильтр стандарта CN95 и генератор отрицательных ионов. Все это оказалось весьма актуальным для наших первопроходцев, потому что маршрут пролегал через барханы и степи.

Внутри салона — тачскрин диагональю 15,6 дюйма. Кнопки вызова голосового помощника расположены рядом с тумблерами пассажирских стеклоподъемников, что, несомненно, очень удобно. В топовой комплектации Jetour Dashing в передние двери также встроены микроэкраны с индикацией температуры за бортом.

Светодиодные фары с автоматическим дальним светом, бесключевой доступ, акустическая система, приличная шумоизоляция, даже такая мелочь, как невероятно удобные держатели для стаканов — перечислять явные плюсы модели можно бесконечно. Но лучше один раз увидеть и забрать навсегда.





Приятно удивляет цена от 2,5 миллиона рублей. Jetour Dashing в своем классе существенно выигрывает по стоимости у своих китайских «собратьев». Есть возможность приобрести автомобиль в кредит и получить выгоду до 200 тысяч рублей. Машины из будущего доступны в семи цветах, среди которых галактический черный, лунный белый и призрачный серый.

Любое путешествие — это всегда риск, неподдельные эмоции и поиск себя. Хорошо, когда отправляешься в путь вместе с надежными и проверенными друзьями. Вам остается только выбрать направление.

Jetour Dashing можно найти в дилерском центре Арконт по улице Маршала Еременко, 7Б в Краснооктябрьском районе Волгограда, который является эксклюзивным дистрибьютором бренда в регионе.

Адрес: г. Волгоград, ул. Маршала Ерёменко, 7Б Телефон +7 (8442) 22-12-20

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