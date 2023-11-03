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Большие планы на осень: Tele2 подготовила для волгоградцев новые предложения

Телеком 03.11.2023 11:25
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03.11.2023 11:25


Оператор сообщает об обновлении программы лояльности «Больше». Волгоградцы и гости региона смогут воспользоваться скидками при посещении колеса обозрения, популярных квестов, а также заказывая азиатскую кухню.
Tele2 продолжает поддерживать образ жизни клиентов и предоставлять им дополнительные возможности. Осенью компания обновила программу лояльности «Больше» и добавила новые предложения. Используя возможности, которые доступны всем клиентам компании, можно приятно провести время и при этом значительно сэкономить. 
Специальное предложение ждет волгоградцев и гостей региона, которые захотят отдохнуть в Центральном парке культуры и отдыха. Клиенты Tele2 могут посмотреть на Волгоград с высоты 50 метров. Посетителям колеса обозрения откроется впечатляющий панорамный вид на центральную часть города, Заволжье, стадион «Волгоград Арена» и склоны Мамаева кургана. Кабинки колеса оснащены системой отопления для работы в холодное время года.До 31 января клиенты Tele2, приобретая билеты на аттракцион, могут воспользоваться скидкой в 20%.
Еще одно предложение, которое позволит провести насыщенно свободное время– посещение разнообразных программ от «Мира квестов». Принять участие в любом из многочисленных квестов можно со скидкой 15%. Они представлены в категориях «Страшные», «Антуражные», «Для новичков», «Для детей» и другие. В числе популярных – «Гарри и последний крестраж», «Тайна Зазеркалья», «Дом призраков», «Ночь в музее. Ограбление» и многое другое.
Также приятный бонус получат клиенты, решившие остаться дома и побаловать себя азиатской кухней. При заказе от 900 рублейна сайте или в мобильном приложении популярной сети MYBOX, ролл «Цыпа» будет добавлен в подарок.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиалаTele2:
— Осенью постепенно меняется формат досуга: на смену долгим прогулкам приходит времяпрепровождение в различных заведениях или уютные вечера дома. Поддерживая стиль жизни наших клиентов, мы расширили перечень возможностей программы лояльности «Больше», добавив к нему новые офферы. В их числе посещение квест-комнат и всесезонного колеса обозрения, а также сервис азиатской кухни с доставкой на дом. Воспользоваться бонусами несложно: достаточно быть клиентом Tele2, активировать скидки в нашем приложении или на сайте и получить соответствующий промокод. 
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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