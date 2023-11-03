ПСБ в Волгограде принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

Общество 03.11.2023 09:32
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03.11.2023 09:32
Южный филиал ПСБ присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес» – одной из крупнейших экологических инициатив России. Ее цель –высадить в 2023 году в России 70 млн деревьев и привлечь внимание общественности к теме охраны и восстановления лесов.
В Волгограде волонтерами в высадке деревьев стали 85 сотрудников ПСБ и члены их семей. Самому младшему из участников — всего три года. В рамках акции добровольцы высадили 100 саженцев березы и клена на Аллее Славы в парке 70-летия Победы, расположенном в Краснооктябрьском районе областного центра. Посетители парка увидят молодые деревья во всей красе уже через пять-шесть лет — березы и клены активно растут первые три года, прибавляя ежегодно по 30 сантиметров.
— Высаженные деревья в прекрасном городском парке – наш общий вклад в красоту и экологию родного города. Вместе мы делаем Волгоград уютнее и чище, сохраняем нашу планету для будущих поколений, — отметила Ольга Махина, заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ.
ПСБ активно поддерживает меры национальной экологической повестки и принимает участие в проектах, направленных на заботу об окружающей среде и осознанное потребление. В этом году Южный филиал банка также принимает участие в #БумБатле — всероссийской акции по сбору макулатуры. До 10 ноября во всех офисах ПСБ в Волгоградской области организован сбор макулатуры, сдать ее могут работники и клиенты банка.
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