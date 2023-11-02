Общество

Сотрудники ТМК стали лауреатами Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Общество 02.11.2023 17:21
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02.11.2023 17:21


Сотрудники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля». Инженеры отдела неразрушающих методов контроля ВТЗ Дмитрий Кабанов и Роман Пяткин заняли первое и второе места в категории «Ультразвуковой контроль» (УЗК).

В рамках состязаний специалисты ВТЗ выполнили теоретические и практические задания и ответили на вопросы по технологии и особенностям ультразвукового контроля – достоверного и качественного метода выявления возможных дефектов труб, в ходе которого продукция не получает повреждений. Конкурсанты также разработали проект методики по проведению УЗК предложенного объекта.

Трубные конструкции подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому контролю качества продукции уделяется особое внимание. Своей победой наши работники подтвердили отличный уровень инженерной подготовки и высокие требования к квалификации специалистов. Это дает импульс профессиональному росту, совершенствованию знаний и другим сотрудникам предприятия. В свою очередь, компания еще раз продемонстрировала заказчикам гарантию соответствия наших продуктов самым строгим запросам, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Подведение итогов и награждение победителей прошло в Москве в период проведения международной выставки NDT Russia. Отборочные туры, в которых инженеры ВТЗ также стали лучшими, проходили ранее в независимых органах по аттестации персонала в регионах России. В 2022 году по итогам всероссийского конкурса Роман Пяткин также вошел в тройку лидеров и стал третьим в номинации «Ультразвуковой контроль».

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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