



Сотрудники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля». Инженеры отдела неразрушающих методов контроля ВТЗ Дмитрий Кабанов и Роман Пяткин заняли первое и второе места в категории «Ультразвуковой контроль» (УЗК).

В рамках состязаний специалисты ВТЗ выполнили теоретические и практические задания и ответили на вопросы по технологии и особенностям ультразвукового контроля – достоверного и качественного метода выявления возможных дефектов труб, в ходе которого продукция не получает повреждений. Конкурсанты также разработали проект методики по проведению УЗК предложенного объекта.

— Трубные конструкции подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому контролю качества продукции уделяется особое внимание. Своей победой наши работники подтвердили отличный уровень инженерной подготовки и высокие требования к квалификации специалистов. Это дает импульс профессиональному росту, совершенствованию знаний и другим сотрудникам предприятия. В свою очередь, компания еще раз продемонстрировала заказчикам гарантию соответствия наших продуктов самым строгим запросам, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Подведение итогов и награждение победителей прошло в Москве в период проведения международной выставки NDT Russia. Отборочные туры, в которых инженеры ВТЗ также стали лучшими, проходили ранее в независимых органах по аттестации персонала в регионах России. В 2022 году по итогам всероссийского конкурса Роман Пяткин также вошел в тройку лидеров и стал третьим в номинации «Ультразвуковой контроль».

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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