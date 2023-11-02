Итоги XIX Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» подвели накануне в Волгоградской области.

В конкурсе активно участвовали общественные организации, общеобразовательные и спортивные школы, благотворительные фонды, администрации районных и городских поселений, учреждения культуры и здравоохранения, вузы нашего региона. Всего в этом году для участия в конкурсе была подана 131 заявка.





Победителями конкурса стали 34 проекта от социальных организаций и инициативных жителей нашего региона. Теперь, благодаря поддержке организаторов конкурса в регионе будут реализованы планы по поддержке творческого развития и социальной адаптации молодежи, отремонтирован фасад Дома культуры в Жирновском районе, обустроены спортивные и игровые площадки и многое другое.





Напомним, что конкурс проводится в рамках соглашения между администрацией Волгоградской области и ПАО «ЛУКОЙЛ». С 2004 года получателями грантов стали 733 общественных, муниципальных и религиозных организации нашего региона.





Среди уже реализованных проектов - установка спортивных площадок, ремонт больничного корпуса, создание театральных студий, обустройство компьютерных классов в школах, проведение экологических акций и многое другое. Главное условие, которое ставят организаторы перед участниками - чтобы проекты работали многие годы и приносили пользу жителям региона.





Ознакомиться с результатами конкурса можно на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».