



Команда Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), выиграла «золотой» кубок и стала победителем первого открытого корпоративного турнира ТМК по волейболу. Игры были посвящены памяти топ-менеджера ТМК Сергея Папина и прошли на площадке Волгоградской государственной академии физической культуры.

Турнир объединил 16 команд предприятий и подразделений ТМК и компаний-партнеров из более чем 10 городов России. В зависимости от результата команды разделились на группы «Серебряный кубок» и «Золотой кубок».

— ТМК выбрала для своих сотрудников стратегию развития здорового образа жизни и обеспечивает для этого необходимые условия. Это еще один шаг на пути повышения охвата и вовлеченности работников в спортивные мероприятия. Корпоративный турнир стимулирует формирование единой системы внутреннего отбора на самих предприятиях и создает мотивацию и общие ценности во внерабочее время. Это не первый корпоративный турнир ТМК, мы планируем расширять спортивную линейку и дальше. Мы считаем, что это один из лучших инструментов создания позитивного духа в любой компании, – сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом, директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

По итогам соревнований медали за первое место в группе «Золотой кубок» завоевала команда ВТЗ «Волга», вторыми стали сборная «Синара» (г. Каменск-Уральский), на третьем месте – команда «ЧТПЗ-Наука» (г. Москва и г. Челябинск). «Серебряный» кубок турнира увезли с собой волейболисты Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ). Второе и третье места в «Серебряном кубке» заняли команды «Полевской» Северского трубного завода (СТЗ) и ТМК ЭТЕРНО (сборная предприятий магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК).

Лучшими по амплуа стали: нападающий Борис Осминников («Волга»), блокирующий – Александр Скачко (Первоуральский новотрубный завод), пасующий – Алексей Чигринский («Синара»), защитник – Алексей Пестерев («ЧТПЗ-Наука»). Самым ценным игроком (MVP) турнира признан Максим Васильев («Волга»).

Участников турнира поздравил временно исполняющий обязанности председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Алексей Цалко. Кубки и медали победителям вручили вице-президент ТМК Андрей Каплунов, заместитель генерального директора по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков и руководитель направления устойчивого развития ТМК Денис Папин.

Также в рамках спортивного праздника участники посетили производственную площадку ВТЗ и памятные места города-героя Волгограда.

— Год назад ВТЗ добавил в спортивный календарь турнир по волейболу, посвятив его памяти Сергея Папина – топ-менеджера ТМК, благодаря которому в регионах реализовывались социально-значимые проекты по развитию профессионального и массового спорта. ТМК подержала заводскую инициативу, расширив границы турнира, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

— Главный результат турнира: командный дух, чувство ответственности за свое предприятие, которые ощутили все участники, и все это помножено на эмоции, удовольствие от занятий любимым видом спорта. Праздник волейбола продемонстрировал единство и корпоративное содружество всех команд и болельщиков в различных городах присутствия компании, – отметил вице-президент ТМК Андрей Каплунов.

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

Реклама. АО "Волжский трубный завод" ИНН 3435900186