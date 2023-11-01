Общество

«Подарки любимым. Дари тепло»: Ворошиловский торговый центр объявляет о новой акции

Общество 01.11.2023 15:00
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01.11.2023 15:00


Традиционная акция «Подарки любимым. Дари тепло» стартовала в Ворошиловском торговом центре. Она будет проходить с 1 ноября 2023 г. по 8 января 2024 г. В это время посетители ТЦ смогут получить гарантированные подарки, а также стать участниками розыгрыша призов от партнеров-арендаторов. 
— Наша акция с каждым годом привлекает всё больше участников. В этот раз, как всегда, мы, подготовили множество подарков и призов, а также частичку нашего душевного тепла. Надеемся,  что каждый посетитель торгового центра захочет не только испытать свою удачу, но и обрадовать своих любимых подарками, — отмечают организаторы.
5 шагов для получения подарка
• Совершить покупку на сумму не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 1.11.2023г. по 08.01.2024г.
• Предъявить чек на промо-стойке на первом этаже ТЦ «Ворошиловский».
• Заполнить купон-анкету участника акции. 
При этом покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 3000 рублей, но не более 3х раз в день.
• Выбрать скреч-карту и стереть защитный слой.
• Получить  гарантированный подарок.
За покупку от 3000 руб. покупатель может получить ручку или брелок или услугу упаковки  подарка. 
За покупку от 5000 рублей — футболку, или шапку, или варежки/перчатки, или носки. 
Количество призов ограничено.
Как выиграть главный приз
Покупатель после заполнения купона-анкеты при предъявлении чека становится участником розыгрыша сертификатов на шопинг на сумму 30 000 рублей и подарков от арендаторов торгового центра «Ворошиловский».
Все купоны станут участниками розыгрыш главных призов, который состоится 8 января 2024 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.
Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис» ИНН 3445066682

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