Волгоградцам назвали три самые частые причины отключения электричества





Внезапно в квартире отключили электричество. Такие ситуации, особенно в разгар дня, доставляют массу неудобств волгоградцам. Чтобы понимать, куда в таком случае обращаться, нужно, прежде всего, выяснить причину отключения. В ПАО «Волгоградэнергосбыт» жителям Волгограда привели в пример три наиболее вероятных варианта.

Причина 1. Планово-профилактические работы на электросетях или аварийная ситуация.

Если вы обнаружили, что электроприборы не работают не только у вас, но и во всем многоквартирном доме или даже квартале – это, скорее всего, планово-профилактические работы или аварийная ситуация на сетях.

— Информация о плановых работах всегда заранее появляется в средствах массовой информации, на официальных сайтах территориальных сетевых организаций и предупреждающих объявлениях на информационных стендах или дверях подъездов. Возможно, вы пропустили ее, — комментируют специалисты.

В этом случае, как и в случае аварии, оперативно получить информацию можно в аварийно-диспетчерской службе территориальной сетевой организации, к сетям которой подключен дом.

Контакты территориальных сетевых организаций Волгоградской области:

• Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго». Телефон горячей линии 8-800-220-0-220. Телефоны структурных подразделений можно найти по ссылке: https://dp.rosseti-yug.ru/res/

• АО «Волгоградоблэлектро». Телефон горячей линии 8-800-700-29-68. Телефоны структурных подразделений: voel.ru/potrebitelyam/obsluzhivanie-potrebiteley/tsentry-obsluzhivaniya-klientov/.

• АО «ВМЭС». Телефон горячей линии +7(8442) 55-00-52 (только г. Волгоград) Телефоны структурных подразделений: ao-vmes.ru/kontakty/

— Так же оперативная информация по плановым отключениям и авариям должна быть в аварийно-диспетчерской службе вашей управляющей организации, — добавляют в «Волгоградэнергосбыте».

Причина 2. Неполадки во внутридомовых сетях многоквартирного дома.

При полном отсутствии энергоснабжения в одном доме или же пропаже света в одном или нескольких подъездах, возможны неполадки во внутренней сети многоквартирного дома.

– Ответственность за ее исправную работу несет УК или ТСЖ. Телефоны и контакты управляющей организации есть на доске объявлений и в квитанции за содержание общедомового имущества, – консультируют специалисты ресурсоснабжающей компании.

Причина 3. Отключение за долги.

Если вы обнаружили, что лампочки не горят, телевизор не показывает и обесточены все электроприборы в вашей квартире, а соседи при этом довольствуются благами цивилизации, варианта здесь всего два: либо это локальные неисправности внутриквартирного электроснабжения, либо вам отключили свет из-за долгов.

– Информацию о предстоящем ограничении энергоресурса ПАО «Волгоградэнергосбыт» заранее размещает в платежных документах – ежемесячных квитанциях на оплату. Узнать о долге можно в личном кабинете абонента на сайте lk.energosale34.ru/ или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта», а так же на сбытовых участках и в контакт-центре по телефону 96-07-03, – комментируют в компании.

Следует помнить, что в случае подтверждения долга и отключения электроснабжения по его причине, абоненту, чтобы вернуть ресурс, придется оплатить не только задолженность, но и работы по повторному подключению электроэнергии. Самому срывать пломбу и подключаться не стоит – это очень опасно, чревато коротким замыканием и повреждением общего домового имущества, а также карается административным штрафом.



