Общество

Волгоградцам назвали три самые частые причины отключения электричества

Общество 01.11.2023 09:05
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01.11.2023 09:05


Внезапно в квартире отключили электричество. Такие ситуации, особенно в разгар дня, доставляют массу неудобств волгоградцам. Чтобы понимать, куда в таком случае обращаться, нужно, прежде всего, выяснить причину отключения.  В ПАО «Волгоградэнергосбыт» жителям Волгограда  привели в пример три наиболее вероятных варианта. 
Причина 1. Планово-профилактические работы на электросетях или аварийная ситуация. 
Если вы обнаружили, что электроприборы не работают не только у вас, но и во всем многоквартирном доме или даже квартале – это, скорее всего, планово-профилактические работы или аварийная ситуация на сетях. 
— Информация о плановых работах всегда заранее появляется в средствах массовой информации, на официальных сайтах территориальных сетевых организаций и предупреждающих  объявлениях на информационных стендах или дверях подъездов. Возможно, вы пропустили ее, — комментируют специалисты. 
В этом случае, как и в случае аварии, оперативно получить информацию можно в аварийно-диспетчерской службе территориальной сетевой организации, к сетям которой подключен дом.
Контакты территориальных сетевых организаций Волгоградской области:
• Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго». Телефон горячей линии 8-800-220-0-220. Телефоны структурных подразделений можно найти по ссылке:  https://dp.rosseti-yug.ru/res/ 
• АО «Волгоградоблэлектро». Телефон горячей линии 8-800-700-29-68. Телефоны структурных подразделений: voel.ru/potrebitelyam/obsluzhivanie-potrebiteley/tsentry-obsluzhivaniya-klientov/.
• АО «ВМЭС». Телефон горячей линии +7(8442) 55-00-52 (только г. Волгоград) Телефоны структурных подразделений: ao-vmes.ru/kontakty/.
Так же оперативная информация по плановым отключениям и авариям должна быть в аварийно-диспетчерской службе вашей управляющей организации, — добавляют в «Волгоградэнергосбыте». 
Причина 2. Неполадки во внутридомовых сетях многоквартирного дома. 
При полном отсутствии энергоснабжения в одном доме или же пропаже света в одном  или нескольких подъездах, возможны неполадки  во внутренней сети многоквартирного дома. 
– Ответственность за ее исправную работу несет УК или ТСЖ.  Телефоны и контакты управляющей организации есть на доске объявлений и в квитанции за содержание общедомового имущества, – консультируют специалисты ресурсоснабжающей компании. 
Причина 3. Отключение за долги. 
Если вы обнаружили, что лампочки не горят, телевизор не показывает и   обесточены все электроприборы в вашей квартире, а соседи при этом довольствуются благами цивилизации, варианта здесь всего два: либо  это локальные неисправности  внутриквартирного электроснабжения,  либо вам отключили свет из-за долгов. 
Информацию о предстоящем ограничении энергоресурса ПАО «Волгоградэнергосбыт» заранее размещает в платежных документах – ежемесячных квитанциях на оплату. Узнать о долге можно в личном кабинете абонента на сайте lk.energosale34.ru/ или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта», а так же на сбытовых участках и в контакт-центре по телефону 96-07-03, – комментируют в компании. 
Следует помнить, что в случае подтверждения долга и отключения электроснабжения по его причине, абоненту, чтобы вернуть ресурс,  придется оплатить не только задолженность, но и работы по повторному подключению электроэнергии. Самому срывать пломбу и подключаться не стоит – это очень опасно, чревато коротким замыканием и повреждением общего домового имущества, а также карается административным штрафом. 

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