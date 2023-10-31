Экономика

«Открытие Авто»: в сентябре на автомобили с пробегом россияне потратили более 530 млрд рублей

Экономика 31.10.2023 15:30
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31.10.2023 15:30


Это на 10% меньше, чем в августе
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам сентября 2023 года. Согласно результатам исследования, в начале осени жители РФ потратили на покупку подержанных машин 530,8 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в сентябре 2022 года, но в то же время на 10% меньше показателя августа 2023-го. Также стоит отметить, что в сентябре было куплено 509,5 тыс. автомобилей с пробегом — на 11% больше, чем год назад, но на 8% меньше, чем в августе. За 9 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили 4,3 трлн рублей.
Доля «старых» машин в финансовой емкости растет
Больше всего денег уходит на автомобили в возрасте от 10 лет и старше, причем их доля растет. В сентябре на них было потрачено 204,7 млрд рублей, что составляет 38,6% от общей суммы. При этом в августе на долю «старых» машин приходилось 36,6% всей финансовой емкости вторичного рынка.
А вот доля автомобилей других возрастных категорий в структуре затрат сокращается. Если более «свежим» машинам (возрастом до 5 лет) в августе принадлежало 32,1% всей емкости, то в сентябре уже 30,8% — в начале осени на них ушло 163,3 млрд рублей.
Автомобили в возрасте 5 — 9 лет обошлись россиянам в 162,8 млрд рублей. За месяц их доля уменьшилась — с 31,4% (в августе) до 30,7% (в сентябре).
Сильнее всего в деньгах потеряли «японцы»
В сентябре по сравнению с августом снизились затраты по всем участникам рынка, а сильнее всего — у японских брендов. В первый осенний месяц жители РФ приобрели б/у автомобилей японских марок на сумму 178,8 млрд рублей. Именно «японцы» в деньгах потеряли сильнее всех (-13% к августу). Как следствие, их доля в финансовой емкости тоже сократилась больше, чем у других (на 1,5 процентных пункта). Если в августе она составляла 35,2%, то в сентябре — 33,7%.
Меньше всего за месяц «пострадали» отечественные бренды. В начале осени на покупку таких подержанных машин ушло 41,2 млрд рублей — на 1% меньше, чем в конце лета. В результате доля российских марок выросла сильнее, чем у кого бы то ни было — на 0,7 процентных пункта (с 7,1% до 7,8%).
По затратам на «вторичке» по-прежнему лидируют европейские бренды. В сентябре на их покупку было потрачено 191,1 млрд рублей, что составляет 36% от всей суммы денег. Покупка подержанных автомобилей корейских марок обошлась в 77,4 млрд рублей (доля — 14,6%), американских — в 31,7 млрд рублей (6%), а китайских — в 10 млрд рублей (1,9%).
Доля В-класса в структуре затрат превысила 15%
В финансовой емкости вторичного рынка сильнее всего выросла доля машин В-класса. Так, в сентябре их покупка обошлась в 81,6 млрд рублей. Это составляет 15,4% от всех потраченных денег, хотя месяцем ранее данный показатель находился на уровне 14,6%.
Больше всего денежных средств жители нашей страны по-прежнему тратят на автомобили с пробегом сегмента SUV — на них в сентябре ушло 250,6 млрд рублей. Таким образом, на долю подержанных кроссоверов и внедорожников пришлось 47,2% (против 48,3% в августе).
Что касается остальных сегментов, то 50-миллиардную отметку также преодолели автомобили с пробегом С- и D-класса (61,7 млрд и 53,2 млрд рублей соответственно). Как итог, доля каждого из них в сентябре составила не менее 10%, а у других она оказалась ниже этого значения.
В первый месяц осени затраты упали по всем сегментам вторичного рынка. Сильнее всего это произошло у минивэнов (-16%), а меньше других — в А-классе (-1%).
— В сентябре россияне купили автомобилей с пробегом меньше, чем в августе. Несмотря на это, вторичному рынку удалось удержаться на отметке выше полумиллиона тысяч машин, что происходит уже пятый месяц подряд. Снижение объема рынка подержанных автомобилей в сентябре во многом обусловлено высокой покупательской активностью в августе. Напомним, что тогда покупатели на фоне скачка цен, спровоцированного вступлением в силу нового утильсбора и ослаблением курса рубля, а также введенного Японией запрета на ввоз некоторых категорий машин в Россию, вынуждены были раньше совершить покупку автомобилей. В большей степени снижение рынка отразилось на сегменте автомобилей в возрасте до 10 лет. Рынок машин более старшего возраста остался на уровне августа. Практически не отразилась ситуация и на перерегистрациях автомобилей российского производства, — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
— Уменьшение объема покупок автомобилей с пробегом в сентябре по отношению к августу напрямую сказалось и на финансовой емкости рынка, которая тоже сократилась. Несмотря на это, даже с учетом отрицательной динамики сентября, показатель финансовой емкости все еще остается на уровне, превышающем 500 млрд рублей. Такие показатели трат на рынке АСП фиксируется на протяжении трех месяцев подряд. Отчасти этому способствует продолжающийся рост цен на автомобили с пробегом, — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.
*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

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