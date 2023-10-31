



60% жителей Южного федерального округа знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают банки. Треть опрошенных уже пользуются ими или готовы пользоваться. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

20% жителей ЮФО хорошо знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. «Что-то слышали» о платежных стикерах еще 39% респондентов. 42% ничего об этом не знают, причем этот уровень примерно одинаков по всей стране.

Уже пользуются платежными стикерами с NFC-чипом 6% опрошенных. Еще 29% заявили о готовности платить ими (22% скорее да, 7% определенно да). Не готовы пользоваться платежными стикерами 28% (скорее нет 16%, определенно нет 12%). 37% затруднились ответить на этот вопрос.

В качестве главного аргумента за использование платежных стикеров (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 60% отметили возможность легко проводить бесконтактные платежи, назвав это перспективной альтернативой сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. 30% любят испытывать все новые финансовые технологии, 26% привлекают дополнительные бонусы и скидки, которые предлагают банки при оплате стикерами. 12% считают, что это престижно и модно, есть интересные дизайны стикеров на выбор.

— Уровень безналичной оплаты в розничном обороте России, по данным регулятора, на конец прошлого года достигал 78%, чему помогало активное развитие у нас платежей с помощью смартфонов и других мобильных устройств. После отказа западных игроков работать на нашем рынке банковский сектор должен был вернуть клиентам привычный и удобный способ бесконтактной оплаты. Поэтому крупные игроки рынка стали предлагать альтернативу пластиковым картам – стикеры. Со своей стороны, мы также развиваем это направление и в октябре начали выдавать розничным клиентам платежные стикеры, которые стали легким аналогом бесконтактной оплате с помощью смартфонов. Стикеры ВТБ сегодня можно получить в офисе банка или заказать с доставкой курьером. Рассчитываем, что все большее число россиян заинтересует такой формат оплаты товаров и планируем, что до конца года ими воспользуются порядка 300 тысяч клиентов банка, — комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Отвечая на вопрос, где бы южане разместили платежный стикер, 23% сообщили, что спрятали бы его под чехол телефона, чтобы не было видно, столько же – на обратной стороне телефона, 33% – наклеили на обратной стороне чехла телефона, 12% держали бы в кошельке, 5% носили бы отдельно в кармане, 2% выбрали вариант «другое».

*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



