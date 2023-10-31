Общество

Собирать вязанки из веток и делать компост посоветовали жителям Волгограда

Общество 31.10.2023 11:47
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31.10.2023 11:47


Должен ли региональный оператор вывозить из частного сектора обрезки растений и листья? Ответ однозначный – должен, но и волгоградцам нужно позаботиться о том, чтобы эти отходы были правильно подготовлены к уборке. 

Как сообщает региональный оператор ООО «ЭкоЦентр», ветки должны быть связаны в вязанку длиной не более 60 сантиметров, а листья аккуратно упакованы в мешки.

– Правильно упакованные ветки и листву можно оставлять в отсеках под крупногабаритные отходы. Подобные правила – это не прихоть регоператора. Погрузка в мусоровоз крупных веток и обрези деревьев ведет к поломке прессового оборудования, которым оснащен мусоровоз, – объясняют в компании. 

В Волгограде жители улицы Житомирская в Краснооктябрьском районе уже практикуют обработку растительных отходов. Одна беда – на контейнерную площадку свозят с ближайших улиц навалы растительности, стройотходы, в результате чего регулярно образуется несанкционированная свалка.  


А для некоторых волгоградцев растительные отходы уже давно перестали быть мусором. Так, на своем участке житель Краснослободска Сергей Николаевич Исаев смастерил компостный короб из плоского шифера и уже 15 лет «выращивает» компост. 


Полученные удобрения использует для подкормки растений в огороде, а стволы деревьев – на дрова для разведения костра, для бани и т.д.

– Некоторые волгоградцы устанавливают на своих участках измельчители для садового мусора, а полученную мульчу используют в качестве подкормки или для утепления растений на зиму, – делятся лайфхаками от земляков в ООО «ЭкоЦентр». 

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