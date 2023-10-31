Общество

Златовласыми принцами в «Маленьком принце» станут пятиклассники Артём и Роман

Общество 31.10.2023 11:37
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31.10.2023 11:37


В театре «Царицынская опера» активно идет подготовка к премьерному спектаклю «Маленький принц» по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Роль принца в постановке исполнят пятиклассники Артём Кудинов и Роман Кузьмин. Оба юных артиста приступили к репетициям и с удовольствием примерили костюмы героя. 
Театр «Царицынская опера» представляет мировую премьеру мультижанрового спектакля,
представляющего собой синтез оркестровой музыки, балетного искусства и слова. Премьера состоится уже 4 и 5 ноября. 
Златокудрого ангелочка, с милым голоском, спустившегося на Землю с крошечного астероида, сыграть довольно сложно. Но по словам Артёма Кудинова, маленький принц похож на него по характеру. Артём добрый, заботливый, услужливый, при этом, как герой философской сказки, самостоятельный и не по годам взрослый. Ученик 5 класса гимназии № 10 Кировского района с 4 лет занимается танцами в хореографическом ансамбле «Данзар» у педагога Алены Светюха. Мама Мария Кудинова рассказала, что сын очень артистичный и командир всего класса. Ещё Артём занимается вокалом и постоянный участник всех школьных мероприятий. У Романа Кузьмина тоже есть опыт работы в профессии артиста. Ученик 5 класса школы № 128 с 7 лет занимается танцами в хореографическом ансамбле «Улыбка», педагог Анастасия Шатилова. С коллективом Роман побывал на гастролях в различных городах. У него был опыт работы со взрослыми артистами, Роман участвовал в различных патриотических мероприятиях. Еще мальчик увлекается тэквондо и бисероплетением. В сказке «Маленький принц» ему больше всего нравится Принц и Лис, этих персонажей он считает добрыми и мудрыми.
– Участие детей значительно оживляет репетиционный процесс, несмотря на возраст юные артисты ответственно относятся к работе, многое запоминают быстрее взрослых, – рассказала режиссер-постановщик Мария Кузьмина. – Поиск новых идей и смыслов в постановке продолжается, и мальчики во многом помогают в этом. Очень интересно наблюдать за нашими артистами, которые по-новому раскрываются в общении с детьми, становятся более внимательными, открытыми, настоящими.
– В спектакле мы хотим прикоснуться к миру со стороны ребенка, также бережно и наивно, – подчеркнул директор театра «Царицынская опера», дирижер-постановщик Сергей Гринев. – Музыка чиста, прозрачна и, самое главное, очень изобразительна. Она прекрасно передает характер героев, поддерживает переживания, которые будут происходить на сцене. Музыку написал известный композитор, заслуженный работник культуры России Валентин Овсянников, аранжировщиком выступил секретарь Союза композиторов России Павел Левадный. Для театра это большой шаг, в авторском спектакле мы не полагаемся на музыку, которая давно сочинена, а опираемся на абсолютно новую, никогда не звучащую. Я думаю, что спектакль будет востребован всей семьей. И, безусловно, понравится артистам. Оркестр почувствует себя полноправным участником, поскольку будет находиться все время на сцене. Особую трогательность придаст действию участие совсем юных артистов. И все вместе ощутят единение музыки, текста великого произведения, переживания зала.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412

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