Не только бензин: на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛА производят прокаленный электродный кокс





Более 1,5 млн тонн прокаленного электродного кокса произведено за последние 10 лет Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом ЛУКОЙЛа.

Это практически чистый углерод с очень низким содержанием водорода благодаря своим свойствам востребован в алюминиевой промышленности. Его применяют также в производстве красок и автопокрышек и в металлургической промышленности для повышения содержания углерода в сталях и чугунах.

Этот вид кокса получают в процессе прокаливания сырого нефтяного кокса, который производят установки замедленного коксования. Прокаливание позволяет удалить из продукта летучие вещества и влагу, повысить плотность, упорядочить структуру и превратить кокс из диэлектрика в проводник электрического тока.

Помимо этого, кокс отличается низким содержанием серы и золы, что позволяет улучшать его экологические показатели.

Отметим, что в 2022 году кокс прокаленный электродный марки КЭП-2 стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».





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