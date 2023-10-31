Не только бензин: на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛА производят прокаленный электродный кокс

Экономика 31.10.2023 08:01
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31.10.2023 08:01
Более 1,5 млн тонн прокаленного электродного кокса произведено за последние 10 лет Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом ЛУКОЙЛа.
Это практически чистый углерод с очень низким содержанием водорода благодаря своим свойствам востребован в алюминиевой промышленности. Его применяют также в производстве красок и автопокрышек и в металлургической промышленности для повышения содержания углерода в сталях и чугунах.
Этот вид кокса получают в процессе прокаливания сырого нефтяного кокса, который производят установки замедленного коксования. Прокаливание позволяет удалить из продукта летучие вещества и влагу, повысить плотность, упорядочить структуру и превратить кокс из диэлектрика в проводник электрического тока.
Помимо этого, кокс отличается низким содержанием серы и золы, что позволяет улучшать его экологические показатели.
Отметим, что в 2022 году кокс прокаленный электродный марки КЭП-2 стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
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