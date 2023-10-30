Общество

Опрос: 28% автолюбителей ЮФО хотели бы сегодня купить электрокар

Общество 30.10.2023 16:16
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30.10.2023 16:16


28% автолюбителей Южного федерального округа хотели бы купить электрокар. Также 28% при этом готовы рассмотреть к покупке именно российский электромобиль. Главные препятствия для приобретения электрокаров, по мнению южан,– отсутствие развитой инфраструктуры их обслуживания и высокие цены. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ).
Больше всего желающих пересесть на электрокар оказалось среди самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет (39%). Не готовы покупать электрокар 36%. Наиболее высок этот показатель среди водителей старше 55 лет (45%). При этом 36% респондентов не имеют четкого мнения относительно приобретения электромобиля. 
Среди тех, кто готов приобрести электрокар, 28% рассматривают к покупке российские электромобили, а 72% предпочтут подобное авто иностранного производства. Мужчины гораздо более решительно настроены в пользу иностранных электрокаров, чем женщины (81% против 66%), а женщины намного лояльнее мужчин к отечественным машинам (49% против 37%). Иностранные электромобили наиболее популярны у водителей возрастной категории 41-55 лет (78%), отечественные – у водителей 26-40 лет.
86% готовы потратить на электромобиль менее 2 миллионов рублей, 14%  от 2 до 5 миллионов. Больше таких сумм платить никто не готов.
59% не знают о скидках на электрокары в рамках льготной программы автокредитования (65% женщин, 65% водителей старше 55 лет). Что-то слышали о таких скидках 34%. Лишь 7% опрошенных твердо знают о возможности приобрести электромобили со скидкой в размере 25%. Наиболее информированы в этом отношении самые молодые водители в возрасте 18-25 лет (21%).
Среди главных причин, по которым опрошенные не готовы сегодня приобретать электромобиль, 26% отметили отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания таких машин, 31% отпугивает высокая цена. На слабый аккумулятор («на них далеко не уедешь») указали 9%. 3% назвали недостаточный выбор моделей, а 4% – недоверие к качеству производства. А 24% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания.
— Электрокары постепенно завоевывают сердца и ума россиян, и этот процесс со временем только будет набирать обороты. Об этом говорят и опросы, и статистика.  Если по итогам регистраций авто за 9 месяцев прошлого года электрокары составляли 0,4% в общих продажах новых авто, то за 9 месяцев этого года их доля увеличилась уже до 1,3%. В пятерке лидеров – немецкий Volkswagen, отечественный Evolute, китайский Zeekr и Voyah и американская Tesla, — отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.
— Сегодня выгода от владения электромобилем очевидна – это более экономичное и экологичное средство передвижения. Рынок электромобилей еще не сформировался, но растет очень быстрыми темпами. Параллельно развивается и инфраструктура, которая уже позволяет без проблем пользоваться электрокаром в больших городах, — прокомментировал Алексей Ледков, директор департамента дистрибуции и развития дилерской сети ООО «Моторинвест». — Сегодня на рынке представлены не только дорогие премиальные модели электромобилей, но и более бюджетные версии. При условии близкой по стоимости к автомобилю ДВС цене они позволяют достигнуть значительной экономии от владения: низкая стоимость электричества, меньшие расходы на обслуживание, а также бесплатные парковки в больших городах и проезд по платным трассам. Разнообразная модельная линейка электрокаров EVOLUTE, сборка которой налажена на собственном заводе в Липецкой области, предлагает как практичные и недорогие электроседаны i-PRO и городские электрокроссоверы i-JOY, так и более премиальные модели – инновационный SUV i-SKY и спортивный E-SUV i-JET.
*  Опрос проведен в сентябре 2023 года среди 3000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

 

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