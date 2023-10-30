В Садах Придонья начались занятия в новой Воскресной школе

Экономика 30.10.2023 12:17
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30.10.2023 12:17
В Садах Придонья открылась Воскресная школа, строительство которой профинансировала компания «Сады Придонья». Общий размер выделенных средств составил 12,5 млн рублей.
В конце октября состоялось открытие Воскресной школы при храме Святого мученика Иоанна Воина. Строительство отдельного административного здания полностью на себя взяла компания «Сады Придонья», которая позаботилась о том, чтобы в Воскресной школе было все, что необходимо для нравственного и духовного развития личности. Первый этаж отдан под помещения для обслуживания нужд православного прихода: церковная лавка, трапезная. На втором этаже организовано пространство для занятий Воскресной школы.
— Для взрослых будет проводиться литургика, знакомство с писанием, в то время как для малышей мы решили организовать творческие уроки, — говорит настоятель храма отец Анатолий. — Кроме этого ребята начнут разучивать церковные песни с профессиональным педагогом, закончившим Волгоградскую церковно-певческую школу.
По словам отца Анатолия, открытие Воскресной школы при храме прихожане восприняли с благодарностью, ведь раньше занятия проводились в общеобразовательной школе, а теперь в собственном классе у учеников будет больше возможностей для творчества и изучения Священного писания.
Компания «Сады Придонья» реализовала данный проект в этом году, инвестиции составили 12,5 млн рублей.
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