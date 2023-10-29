Точно в шестерку: «Ротор» в Волгограде добыл долгожданную победу в матче со «Спартаком» - 2:0





Волгоградские футболисты, наконец, порадовали и себя, и болельщиков долгожданной победой. Как сообщает V102.RU, на Волгоград Арене «Ротор» одолел «Спартак» из Костромы со счетом 2:0 и заработал 3 очка. Волгоградские футболисты, наконец, порадовали и себя, и болельщиков долгожданной победой. Как сообщает V102.RU, на Волгоград Арене «Ротор» одолел «Спартак» из Костромы со счетом 2:0 и заработал 3 очка.

Волгоградцы тем временем пытались прорвать оборону гостей и по флангам, и по центру. Однако создание голевых ситуаций давалось нелегко сине-голубым. В середине первой половины матча у волгоградцев появился первый заслуженный шанс выйти вперед. Рамазан Гаджимурадов создал опасный момент – сместился с фланга в центр и, находясь в штрафной, опасно пробил, но вратарь справился и в прыжке перевел мяч на угловой. Гаджимурадов побежал к угловому флажку и одновременно заводил трибуны, руками показывая, что надо поддержать. Футболист навесил со штрафного и, после борьбы с защитниками костромского клуба, Кирилл Родионов пробил, но удар заблокировала оборона «Спартака». Однако после неудачи «Ротор» продолжал наседать, практически не давая соперникам организовывать атаки. И удача улыбнулась волгоградцам на 35-й минуте. Поймавший кураж Рамазан взялся за исполнение штрафного и сделал вид, что готовится к стандартному навесу. Но вместо этого он отдал пас Дмитрию Прищепе. И тот неожиданно для болельщиков издалека, метров с 30 отправил мяч в ворота. Трибуны взорвались от восторга. А воодушевленные волгоградцы уже через пару минут побежали в новую атаку, к тому же, заработав право на пенальти. Однако, к сожалению, одиннадцатиметровый в исполнении Сергея Зуйкова не удался. К слову, это был первый пенальти в этом сезоне для «Ротора», на отсутствие которых ранее жаловалось руководство клуба, пеняя на судей. Уже в самом конце первой половины матча Сергей Зуйков, пытаясь реабилитироваться, пробил головой в сторону ворот, но вратарь был начеку и спас свою команду от второго гола.

Волгоградцы тем временем пытались прорвать оборону гостей и по флангам, и по центру. Однако создание голевых ситуаций давалось нелегко сине-голубым. В середине первой половины матча у волгоградцев появился первый заслуженный шанс выйти вперед. Рамазан Гаджимурадов создал опасный момент – сместился с фланга в центр и, находясь в штрафной, опасно пробил, но вратарь справился и в прыжке перевел мяч на угловой. Гаджимурадов побежал к угловому флажку и одновременно заводил трибуны, руками показывая, что надо поддержать. Футболист навесил со штрафного и, после борьбы с защитниками костромского клуба, Кирилл Родионов пробил, но удар заблокировала оборона «Спартака». Однако после неудачи «Ротор» продолжал наседать, практически не давая соперникам организовывать атаки. И удача улыбнулась волгоградцам на 35-й минуте. Поймавший кураж Рамазан взялся за исполнение штрафного и сделал вид, что готовится к стандартному навесу. Но вместо этого он отдал пас Дмитрию Прищепе. И тот неожиданно для болельщиков издалека, метров с 30 отправил мяч в ворота. Трибуны взорвались от восторга. А воодушевленные волгоградцы уже через пару минут побежали в новую атаку, к тому же, заработав право на пенальти. Однако, к сожалению, одиннадцатиметровый в исполнении Сергея Зуйкова не удался. К слову, это был первый пенальти в этом сезоне для «Ротора», на отсутствие которых ранее жаловалось руководство клуба, пеняя на судей. Уже в самом конце первой половины матча Сергей Зуйков, пытаясь реабилитироваться, пробил головой в сторону ворот, но вратарь был начеку и спас свою команду от второго гола.

Во втором тайме «Ротор» продолжал фиксировать превосходство над соперником, хотя сине-голубые и несколько снизили напор. Однако волгоградцы упорно создавали голевые моменты, одним из которых не сумел воспользоваться Даниил Арсентьев, неудачно пробивая с углового. Не получился удар и у Сергея Зуйкова, попытавшегося поразить ворота гостей издалека. Несмотря на то, что «Ротор» постоянно получал право на угловые, довести до конца начатое не удавалось – где-то оказалась смазанной подача, где-то не хватило завершения.

Запоминающимся моментом стал выход на замену Рамазану Гаджимурадову полузащитника Ильи Сафронова, который стал лучшим игроком в прошлом сезоне. Однако в начале нынешнего он получил серьезную травму и долгое время реабилитировался. Болельщики встретили любимчика овациями. Илья усилил игру вместе со свежими игроками Иваном Шмаковым и Рашидом Магомедовым, которые вышли на смену Ивану Пяткину и Михаилу Агееву. И одна из этих замен сыграла свою ключевую роль.

Правда, уже в самом конце матча болельщикам пришлось понервничать, когда из-за ошибки Дмитрия Прищепы спартаковцы получили право на штрафной уже на 90-й минуте. Вратарь соперника, воспользовавшись правом 11-ого игрока, уже, видимо, от отчаяния рванул в штрафную «Ротора» для помощи своим коллегам, но тут настоящее спасение совершил Вадим Аверкиев. Он зафиксировал летевший в створ мяч и несколько секунд пролежал на поле в обнимку с игровым снарядом, дав возможность отдышаться сине-голубым, а заодно и выдохнуть болельщикам, остро переживающим опасный момент.

Второй гол «Ротору» удалось забить уже в добавленные судьей 4 минуты. Рашид Магомедов выбежал один на один с вратарем спартаковцев, мастерски переиграл голкипера и отправил мяч в сетку, утвердив заслуженную победу сине-голубых. Игроки, прервавшие безвыигрышную серию из четырех матчей, наконец, могли поздравить себя с выстраданной победой, которая дала им возможность попасть в вожделенную шестерку и получить шанс на выход в первую лигу.

Пока «Ротор» находится на четвертой позиции в своей группе. Волгоградцам осталось сыграть с «Чайкой» из Песчанокопского и «Муромом». Все сейчас – в руках волгоградского клуба и последние игры станут решающими. Остается надеяться, что полученный сегодня в результате победы эмоциональный заряд, поможет сине-голубым добиться поставленной цели.

Во втором тайме «Ротор» продолжал фиксировать превосходство над соперником, хотя сине-голубые и несколько снизили напор. Однако волгоградцы упорно создавали голевые моменты, одним из которых не сумел воспользоваться Даниил Арсентьев, неудачно пробивая с углового. Не получился удар и у Сергея Зуйкова, попытавшегося поразить ворота гостей издалека. Несмотря на то, что «Ротор» постоянно получал право на угловые, довести до конца начатое не удавалось – где-то оказалась смазанной подача, где-то не хватило завершения.Запоминающимся моментом стал выход на замену Рамазану Гаджимурадову полузащитника Ильи Сафронова, который стал лучшим игроком в прошлом сезоне. Однако в начале нынешнего он получил серьезную травму и долгое время реабилитировался. Болельщики встретили любимчика овациями. Илья усилил игру вместе со свежими игроками Иваном Шмаковым и Рашидом Магомедовым, которые вышли на смену Ивану Пяткину и Михаилу Агееву. И одна из этих замен сыграла свою ключевую роль.Правда, уже в самом конце матча болельщикам пришлось понервничать, когда из-за ошибки Дмитрия Прищепы спартаковцы получили право на штрафной уже на 90-й минуте. Вратарь соперника, воспользовавшись правом 11-ого игрока, уже, видимо, от отчаяния рванул в штрафную «Ротора» для помощи своим коллегам, но тут настоящее спасение совершил Вадим Аверкиев. Он зафиксировал летевший в створ мяч и несколько секунд пролежал на поле в обнимку с игровым снарядом, дав возможность отдышаться сине-голубым, а заодно и выдохнуть болельщикам, остро переживающим опасный момент.Второй гол «Ротору» удалось забить уже в добавленные судьей 4 минуты. Рашид Магомедов выбежал один на один с вратарем спартаковцев, мастерски переиграл голкипера и отправил мяч в сетку, утвердив заслуженную победу сине-голубых. Игроки, прервавшие безвыигрышную серию из четырех матчей, наконец, могли поздравить себя с выстраданной победой, которая дала им возможность попасть в вожделенную шестерку и получить шанс на выход в первую лигу.Пока «Ротор» находится на четвертой позиции в своей группе. Волгоградцам осталось сыграть с «Чайкой» из Песчанокопского и «Муромом». Все сейчас – в руках волгоградского клуба и последние игры станут решающими. Остается надеяться, что полученный сегодня в результате победы эмоциональный заряд, поможет сине-голубым добиться поставленной цели.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



На домашний матч сине-голубых, несмотря на сильный ветер, пришли 10087 зрителей. Приехали поболеть за свою родную команду и немногочисленные болельщики из Костромы. Игроки «Ротора» сразу дали понять, что намерены биться за победу. С первых минут волгоградцы завладели инициативой на поле и играли первым номером. Соперникам сине-голубых оставалось лишь обороняться, но защищали свои ворота спартаковцы на должном уровне в то время, как Вадим Аверкиев оставался фактически без «работы».