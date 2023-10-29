Спорт

Точно в шестерку: «Ротор» в Волгограде добыл долгожданную победу в матче со «Спартаком» - 2:0

Спорт 29.10.2023 18:41
0
29.10.2023 18:41


Волгоградские футболисты, наконец, порадовали и себя, и болельщиков долгожданной победой. Как сообщает V102.RU, на Волгоград Арене «Ротор» одолел «Спартак» из Костромы со счетом 2:0 и заработал 3 очка.
На домашний матч сине-голубых, несмотря на сильный ветер, пришли 10087 зрителей. Приехали поболеть за свою родную команду и немногочисленные болельщики из Костромы. Игроки «Ротора» сразу дали понять, что намерены биться за победу. С первых минут волгоградцы завладели инициативой на поле и играли первым номером. Соперникам сине-голубых оставалось лишь обороняться, но защищали свои ворота спартаковцы на должном уровне в то время, как Вадим Аверкиев оставался фактически без «работы».
Волгоградцы тем временем пытались прорвать оборону гостей и по флангам, и по центру. Однако создание голевых ситуаций давалось нелегко сине-голубым. В середине первой половины матча у волгоградцев появился первый заслуженный шанс выйти  вперед. Рамазан  Гаджимурадов  создал опасный момент – сместился с фланга в центр и, находясь в штрафной, опасно пробил, но вратарь справился и в прыжке перевел мяч на угловой. Гаджимурадов побежал к угловому флажку и одновременно заводил трибуны, руками показывая, что надо поддержать.  Футболист навесил со штрафного и, после борьбы с защитниками костромского клуба,  Кирилл Родионов пробил, но удар заблокировала оборона «Спартака». Однако после неудачи «Ротор» продолжал наседать, практически не давая соперникам организовывать атаки. И удача улыбнулась волгоградцам на 35-й минуте. Поймавший кураж Рамазан взялся за исполнение штрафного и сделал вид, что готовится к стандартному навесу. Но вместо этого он отдал пас Дмитрию Прищепе. И тот неожиданно для болельщиков издалека, метров с 30 отправил мяч в ворота. Трибуны взорвались от восторга. А воодушевленные волгоградцы уже через пару минут побежали в новую атаку, к тому же, заработав право на пенальти. Однако, к сожалению, одиннадцатиметровый в исполнении Сергея Зуйкова не удался. К слову, это был первый пенальти в этом сезоне для «Ротора», на отсутствие которых ранее жаловалось руководство клуба, пеняя на судей. Уже в самом конце первой половины матча Сергей Зуйков, пытаясь реабилитироваться, пробил головой в сторону ворот, но вратарь был начеку и  спас свою команду от второго гола.
Во втором тайме «Ротор»  продолжал фиксировать превосходство над соперником, хотя сине-голубые и несколько снизили напор. Однако волгоградцы упорно создавали голевые моменты, одним из которых не сумел воспользоваться Даниил Арсентьев, неудачно пробивая с углового. Не получился удар и у Сергея Зуйкова, попытавшегося поразить ворота гостей издалека. Несмотря на то, что «Ротор» постоянно получал право на угловые, довести до конца начатое не удавалось – где-то оказалась смазанной подача, где-то не хватило завершения.
Запоминающимся моментом стал выход на замену Рамазану Гаджимурадову полузащитника Ильи Сафронова, который стал лучшим игроком в прошлом сезоне. Однако в начале нынешнего он  получил серьезную травму и долгое время реабилитировался. Болельщики встретили любимчика овациями. Илья  усилил игру вместе со свежими игроками Иваном Шмаковым и Рашидом Магомедовым, которые вышли на смену Ивану Пяткину и Михаилу Агееву. И одна из этих замен сыграла свою ключевую роль.
Правда, уже в самом конце матча болельщикам пришлось понервничать, когда из-за ошибки Дмитрия Прищепы спартаковцы получили право на штрафной уже на 90-й минуте. Вратарь соперника, воспользовавшись правом 11-ого игрока, уже, видимо, от отчаяния рванул в штрафную «Ротора» для помощи своим коллегам, но тут настоящее спасение совершил Вадим Аверкиев. Он зафиксировал летевший в створ мяч и несколько секунд пролежал на поле в обнимку с игровым снарядом, дав возможность отдышаться сине-голубым, а заодно и выдохнуть болельщикам, остро переживающим опасный  момент.
Второй гол «Ротору» удалось забить уже в добавленные судьей 4 минуты. Рашид Магомедов выбежал один на один с вратарем спартаковцев, мастерски переиграл голкипера и отправил мяч в сетку, утвердив заслуженную победу сине-голубых. Игроки, прервавшие безвыигрышную серию из четырех матчей, наконец, могли поздравить себя с выстраданной победой, которая дала им возможность попасть в вожделенную шестерку и получить шанс на выход в первую лигу.
Пока «Ротор» находится на четвертой позиции в своей группе. Волгоградцам осталось сыграть с «Чайкой» из Песчанокопского и «Муромом». Все сейчас – в руках волгоградского клуба и последние игры станут решающими. Остается надеяться, что полученный сегодня в результате победы эмоциональный заряд, поможет сине-голубым добиться поставленной цели.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.10.2023 07:30
Спорт 29.10.2023 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2023 07:26
Спорт 27.10.2023 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2023 20:31
Спорт 26.10.2023 20:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2023 21:04
Спорт 25.10.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2023 21:24
Спорт 24.10.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2023 18:55
Спорт 23.10.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 22:56
Спорт 22.10.2023 22:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 18:24
Спорт 22.10.2023 18:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 16:11
Спорт 22.10.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 10:05
Спорт 22.10.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2023 20:46
Спорт 21.10.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2023 07:56
Спорт 21.10.2023 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2023 21:00
Спорт 19.10.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 20:44
Спорт 18.10.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2023 18:33
Спорт 18.10.2023 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:41
Точно в шестерку: «Ротор» в Волгограде добыл долгожданную победу в матче со «Спартаком» - 2:0Смотреть фотографии
17:44
В хуторе Волгоградской области нашли останки погребенных 4800 лет назад древних людейСмотреть фотографии
17:08
Бастрыкин поручил разобраться с плесенью в доме волгоградской семьи после публикации V102.RUСмотреть фотографии
16:24
Скульптуру Железного Феликса увезли из Волгограда в Москву для реставрацииСмотреть фотографии
15:32
Кабмин добавил денег Волгоградской области на льготы по ЖКХ ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
14:22
Вернувшийся со СВО насильник надругался над женщиной в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:10
«Отметим шашлыками на даче»: в Волгограде комсомольцы празднуют 105-летие ВЛКСМСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области в 2023 году родилось 273 ребенка из «пробирки»Смотреть фотографии
12:06
Сильный ветер сносит крыши и валит деревья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
«Он исчез и не берет трубку»: в Камышине разразился скандал при строительстве воинского кладбищаСмотреть фотографии
11:21
Членов межрегиональной банды задержали за обман больных волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Волгоградские студенты станут волонтерами и художниками муниципального приюта бездомных животныхСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде задымился скоростной трамвайСмотреть фотографии
08:40
Долги по зарплате волгоградцам сократились до 6,4 миллионаСмотреть фотографии
07:30
«Ротор» 29 октября встретится со «Спартаком» из Костромы в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:10
Пассажиру летевшего в Азербайджан самолета потребовалась помощь врачей в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:24
В центре Волгограда многодетная семья задыхается от плесени в 10-этажке с шокирующим сюрпризомСмотреть фотографии
20:21
Под Волгоградом бездомная собака напала сзади на 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
19:09
Бывало и в сентябре: выпавший в Волгограде снег остался в шаге от нового погодного рекордаСмотреть фотографии
18:07
«Не понимаем, что происходит»: в Волгограде жильцы 16-этажки остались без света и водыСмотреть фотографии
17:24
Коммунальщики пошли по домам оставшихся без тепла жителей КотовоСмотреть фотографии
16:23
«У них железобетонный характер»: в Волгограде ищут новых хозяев спасенным из Мариуполя собакамСмотреть фотографии
15:42
Новорожденные появились у 51-летней матери и 71-летнего отца в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
«Кругом тьма да хулиганье»: жители улицы Народной в Котово устали жить без светаСмотреть фотографии
14:17
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей было потрачено 334 млрд рублейСмотреть фотографии
13:27
Волгоградцы поддерживают ужесточение дисциплины в школахСмотреть фотографии
12:40
Опасный ветер обрушится в ближайшие часы на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
Военнослужащего подозревают в изнасиловании женщины на набережной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Похожую на ракету деталь провезли по Волге в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
Силовики устроили облаву на иностранцев в трех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
 