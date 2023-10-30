



Связанные одной сетью

Секунды для соединения с близкими, которые живут в другом конце света, пару мгновений для загрузки лекций, фильмов и сериалов, потоковое прослушивание любимых треков и музыкальных альбомов – возможности мобильной связи и интернета постоянно совершенствуются, часто даже опережая наши потребности.

Сейчас никого не удивляет, что можно вести прямые трансляции из труднодоступных уголков, отдаленных от больших городов, путешествуя на теплоходе или спускаясь в подземные станции метро. Оборудование сотовой сети, кажется, действует повсюду.

В нашем материале мы решили рассказать о пятерке необычных базовых станций оператора Tele2, которые работают в Волгоградской области и помогают нам везде и всегда оставаться на связи.

1. Под землей: оборудование на станции метротрама





В 2012 году в журнале Forbes скоростной трамвай вошел в список «12 самых интересных трамвайных маршрутов мира». Вероятно, не каждый волгоградец пользуется метротрамом с туристическими или образовательными целями, но почти каждый уверен в том, что это одно из самых полезных городских изобретений. 2 маршрута и 22 остановки – это почти 17 километров пути, которые можно преодолеть, не завися от городских пробок.

Пользоваться скоростным трамваем в Волгограде стало еще удобнее, когда на подземных станциях появилась сотовая связь и мобильный интернет. В 2015 году компания Tele2 начала работать в регионе и сразу же предоставила волгоградцам новые возможности. Вот уже больше 8 лет, перемещаясь под землей и на поверхности, можно звонить или продолжать интернет-серфинг.

Кстати, работа в метротраме, на глубине, требует дополнительной квалификации для инженеров-связистов. Для обслуживания оборудования им нужно проходить ежегодный инструктаж и получать специальный допуск. Также необходимо проходить инструктаж непосредственно перед работами, которые производятся в сопровождении представителей метрополитена и только днем – в ночное время на объект допуск запрещен.

2. У минерального озера: инфраструктура у Эльтона

Некоторые технические объекты имеют особое значение. Они постоянно обслуживают не только волгоградцев, но и гостей нашего региона, и вносят дополнительные штрихи к его туристической привлекательности. Одна из таких локаций расположена на границе с Казахстаном, рядом с известным озером Эльтон. Крупнейшее в области и самое большое по площади минеральное озеро Европы (площадь – 152 км²!) представляет собой впадину между крупными соляными куполами на северо-востоке Прикаспийской низменности.

В 2001 году водоем и прилегающие к нему территории целинных степей были включены в состав природного парка «Эльтонский». Он является единственным в Европе ненарушенным массивом пустынных степей, в котором расположены уникальные объекты соляно-купольного происхождения и нередко селятся представители исчезающих видов животных и птиц.

Сюда стремятся путешественники из городов России и разных стран мира. Делясь впечатлениями, они называют огромные пустынные пейзажи космическими и сравнивают пребывание здесь с полетом на другие планеты. А само озеро признано одним из 15 самых красивых мест в России по версии журнала «Вокруг света»

Мачта сотовой связи высотой в 70 метров покрывает огромные территории, позволяя клиентам Tele2 оставаться в сети, даже если они отклонились от популярных маршрутов и отправились исследовать парк, доверяя собственной интуиции и внутренней карте. Ведь здесь действительно есть что посмотреть!

Среди абонентов компании здесь присутствуют туристы, отдыхающие бальнеологического курорта и санатория «Эльтон», посетители Сморогдинского минерального источника, вода в котором схожа по составу с известными «Ессентуки-17». В любой из этих точек они могут оставаться на связи и моментально делиться впечатлениями о своем отдыхе.

3. На футболе: инфраструктура стадиона «Волгоград Арена»





Современное технологическое решение реализовано в еще одной достопримечательности нашего города – стадионе «Волгоград Арена». Комплекс базовых станций обеспечивает ковровое покрытие трибун, технических помещений, а также прилегающей территории. Связь LTE работает даже при максимальном наполнении стадиона в 45 тысяч человек, что неоднократно подтверждалось на матчах Чемпионата мира по футболу. Инженеры компании шутят, что в случае, если бы чемпионат мира был завтра, то и тогда бы связь не подвела и оборудование справилось на отлично.

Кстати, во время проведения чемпионата на время игр сотрудникам выдавали спецпропуски. В течение матча инженеры ходили вдоль трибун и делали замеры скорости интернета, что позволяло оперативно вносить изменения и дополнительные настройки в работе сети. Особенно важно, что этим оборудованием можно легко управлять и дистанционно.

Любопытный факт – максимально за время одного матча болельщики скачивали почти 300 гигабайтов интернет-трафика. Этого объема хватило бы, чтобы скачать примерно 150 полнометражных фильмов в хорошем качестве.

4. С ног на голову: нестандартное техническое решение для «ВолгоградСИТИ»

Креативный подход использовали инженеры компании при обеспечении связью и надежным мобильным интернетом бизнес-центра «ВолгоградСИТИ».

Технические специалисты применили нестандартное решение: устанавливая антенны базовой станции, они повернули их на 90 градусов от привычного положения. Это позволило распространять сигнал не в горизонтальной плоскости, как это происходит обычно, а в вертикальной. А значит, появилась возможность дотянуться до самых высоких из 27 этажей комплекса.

Результат оправдал себя: для клиентов это открыло перспективу свободно пользоваться гаджетами и мобильным интернетом на высокой скорости. Оригинальное техническое решение, основанное на глубоком понимании процессов работы инфраструктуры, физических законов, знания радиопланирования, был оценен и взят на вооружение техническими специалистами как в регионе, так и за его пределами.

5. На острове: мачта на Сарпинском





Выдающаяся во всех отношениях базовая станция находится в хуторе Песчаный-1, на острове Сарпинском. Ее высота 50 метров. Сарпинский считается частью Волгограда, но обслуживание оборудования здесь ведется совсем иначе, чем у обычной городской инфраструктуры. Все потому, что самый большой речной остров Волги, часть Волго-Ахтубинской поймы, не имеет мостов. Транспортное сообщение летом здесь обеспечивается паромом и пассажирскими теплоходами. Зимой компания нанимает частные катера. Инженерам приходится не только добираться на перекладных до острова, но и после высадки на берег добираться около 5 километров пешком с оборудованием.

Кстати, во время переправы сложностей с тем, чтобы оставаться в сети не возникает – это позволяет быть на связи многочисленным туристам, которые посещают остров в теплое время года на речном транспорте.

– Волгоградская область имеет разнообразный ландшафт: степи и участки пустынь соседствуют с островами и озерами, крупными судоходными реками. Все это ставит интересные задачи для технического развития сети мобильной связи. В каждом случае мы стремимся найти индивидуальное решение и обеспечить покрытие везде, где это нужно нашим абонентам, – отметил директор волгоградского филиала Tele2 Евгений Брюзгин.

В нашем обзоре перечислены лишь 5 интересных базовых станций, на деле их гораздо больше и у многих из них есть своя особенность. При этом количество оборудования постоянно растет – пропорционально тому, как растет количество клиентов в сети и их потребности в качественной мобильной связи. На сегодняшний день все объекты связи Tele2 в Волгоградской области оснащены технологией LTE, а услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 доступны 99% жителей региона.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280



