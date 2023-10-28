Впервые в 2023 году тенденция роста затрат от месяца к месяцу прервалась

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам сентября 2023 года. Согласно результатам исследования, в первый осенний месяц россияне потратили на покупку новых машин 334,4 млрд рублей. Несмотря на то, что это в 3,3 раза больше, чем в сентябре 2022-го, по отношению к августу данный результат оказался на 3% меньше. При этом в начале осени было продано 110,4 тыс. новых легковых автомобилей — на 1% больше, чем в августе нынешнего года, и в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2022-го. Отдельно стоит отметить, что за 9 месяцев 2023 года на покупку новых машин в России было потрачено 2,1 трлн рублей. В то же время впервые в этом году ежемесячный объем затрат снизился, хотя до этого от месяца к месяцу он постоянно рос.

Премиум-сегмент «просел» заметно сильнее массового

Если сравнивать изменения за месяц, то в деньгах больше всего потерял премиум-сегмент. Так, в сентябре было реализовано 3,3 тыс. новых премиальных автомобилей (включая люксовые марки). Потрачено на них было 45,1 млрд рублей — на 13% меньше, чем в августе. В свою очередь, машины массового сегмента были проданы в количестве 107,1 тыс. единиц на сумму 289,3 млрд рублей. По сравнению с августом затраты по ним сократились лишь на 1%. Таким образом, за месяц доля премиум-сегмента в финансовой емкости снизилась с 15,1% (в августе) до 13,5% (в сентябре), а массового, напротив, выросла — с 84,9% до 86,5%.

Российские марки выросли лучше других

Сильнее всего за месяц увеличились затраты на покупку автомобилей отечественных брендов. В сентябре жители нашей страны потратили на них 43,1 млрд рублей — на 23% больше, чем месяцем ранее. Выросли в деньгах и «китайцы», но заметно скромнее — на 0,3%, до 198,9 млрд рублей. Тем не менее, их доля в структуре финансовой емкости продолжает расти — с 57,6% (в августе) до рекордных 59,5% (в сентябре).

Что касается других участников рынка, то на «европейцев» в первый месяц осени было потрачено 40,9 млрд рублей, на «японцев» — 28,6 млрд рублей, на «корейцев» — 17,5 млрд рублей, а на «американцев» — 5,5 млрд рублей. При этом за месяц их показатели уменьшились — в интервале от 11% до 28%.

Если же рассматривать объемы реализации, то здесь тоже лидируют «китайцы» (59,5 тыс. шт.), за которыми располагаются российские марки (37,6 тыс. шт.). Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже, не дотягивая даже до 5 тыс. экземпляров.

Доля сегмента SUV в финансовой емкости снизилась

Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство, но в доле немного потеряли. В начале осени было продано 70,6 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, которые обошлись в 249,9 млрд рублей. Как следствие, на долю кроссоверов и внедорожников в сентябре пришлось 74,7% от всей суммы денег, хотя в августе им принадлежало 77%.

Второе место по популярности в России занимают автомобили В-класса. По итогам сентября было реализовано 27,7 тыс. таких машин на сумму 31,7 млрд рублей. Их доля в структуре затрат за месяц, наоборот, выросла — с 7,5% до 9,5%.

На долю каждого из оставшихся сегментов как в штуках, так и в рублях приходится менее 5%. Также стоит отметить, что в сентябре по сравнению с августом увеличились затраты россиян на покупку автомобилей сегментов В (+23%), Е (+49%) и LAV (+55%). А вот сильнее всего упал данный показатель среди пикапов (-18%).

— В нынешнем году с каждым месяцем затраты жителей нашей страны на покупку новых легковых автомобилей постоянно росли. Если в январе они составляли около 112 млрд рублей, то в августе уже были втрое больше — 344 млрд рублей. Причиной этого являлось как восстановление рынка, так и рост цен на машины. Впрочем, в сентябре данная тенденция прервалась: финансовая емкость рынка за месяц составила 334 млрд рублей. Таким образом, августовский результат пока остается рекордным, — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

— Действительно, затраты россиян на покупку новых машин в сентябре оказались меньше, чем в августе, хотя их было реализовано чуть больше. При этом сами автомобили продолжили дорожать. Все дело в том, что в сентябре изменилась структура продаж, сместившись в сторону более дешевых моделей. Так, заметно увеличилась доля машин отечественных марок, прежде всего, LADA. А у более дорогих «китайцев» она снизилась. Также выросла доля продаж сегмента В при одновременном уменьшении доли SUV. Кроме этого, на 0,5 процентных пункта сократилась доля продаж автомобилей финансового емкого премиум-сегмента, завозимых по параллельному импорту, — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.