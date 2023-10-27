Общество

Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФО

Общество 27.10.2023 16:15
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27.10.2023 16:15


ВТБ и банк «Открытие» провели опрос* жителей Южного федерального округа, посвященный их ожиданиям динамики ставок по вкладам. По его итогам выяснилось, что 40% респондентов рассчитывают на дальнейший рост доходности по депозитам в ближайшие 3-6 месяцев. 29% опрошенных готовы переложить ранее размещенные деньги под более высокий процент только после окончания действия своего текущего вклада.
Дальнейшего роста ставок по вкладам в ближайшие 3-6 месяцев ожидают 40% респондентов (скорее да - 28%, определенно да - 12%). Не ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам пятая часть респондентов (скорее нет - 13%, определенно нет - 9%). Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.
При этом 29% участников опроса заявили о готовности переразместить депозит под больший процент в связи с ростом ставок только по истечении срока действия вклада. Переложить деньги, не дожидаясь окончания договора, намерены 12%. Уже переложили сбережения под более высокую ставку 11%.
– В условиях неоднократного повышения ключевой ставки буквально за несколько месяцев рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 пп и сейчас достигает рекордного показателя с осени прошлого года – 13% годовых. На этом фоне россияне усилили спрос на классические сберегательные инструменты, в первую очередь – вклады. Сейчас для многих встает вопрос, открывать ли новые депозиты под более высокий процент, либо дождаться более выгодных предложений в случае дальнейшего роста ключевой ставки и как следствие – ставок по вкладам. Мы рекомендуем хорошо «взвесить» свою потенциальную доходность от такого шага и руководствоваться текущими предложениями банков – например, часть сбережений разместить на накопительном счете для гибкого управления капиталом, другую – на долгосрочном вкладе, по которому сейчас действует максимально высокая доходность. Важно помнить, что раунд повышения ключевой ставки рано или поздно сменится снижением, а досрочное закрытие депозита влечет потерю накопленных процентов, – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
По ее словам, в ВТБ общий объем средств клиентов на срочных депозитах с начала года вырос уже на четверть и преодолел отметку 4 трлн рублей. Основным интересом россиян сейчас пользуются «короткие» вклады: с одной стороны, они позволяют получать высокий доход, с другой – держать средства «под рукой» для дальнейшего переразмещения на более выгодных условиях. В нашем банке доля трехмесячных депозитов уже превалирует, занимая почти 60% от всех открываемых продуктов.
*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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