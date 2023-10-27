Сел и поехал: почему стоит купить в Волгограде автомобиль из Китая





После ухода западных автомобильных брендов российский авторынок плавно входит в новую реальность. Освободившиеся ниши дерзко занимают новые игроки из Китая. Трудолюбивые азиаты вышли на такой уровень, что многие их разработки многократно превосходят европейские.

К слову, я решил проверить, что предлагает Поднебесная и какие модели уже можно приобрести в Волгограде. Сарафанное радио направило меня в салон на Вильнюсской, 42/2 в Тракторозаводском районе.

Выяснилось, что именно эти ребята являются единственными официальными дилерами брендов FAW и Jetta в Волгоградской области. Последний привлекателен тем, что является симбиозом немецких и китайских производителей.





— Слышал, что есть много причин присмотреться к Jetta VA 3. Это действительно так? — я решил сразу взять быка за рога.

— Все верно. Модель по сути является Volkswagen Polo в последнем кузове, — поясняет менеджер в зале.

Итак, городской седан с атмосферным двигателем 1.5 и мощностью 112 л/с. Мотор давно используется на автомобилях Volkswagen, а это значит, что надежность и экономичность идут здесь рука об руку.





Модель оснащена 6-ступенчатым классическим «автоматом», обеспечивающим точность переключения скоростей и долговечность коробки. Качество сборки не уступает европейскому товарищу. Из явных плюсов — просторный багажник на 520 литров. Больший объем, чем у Jetta VA 3, в этом сегменте просто не найти. Признаюсь, было сложно пройти мимо пока не слишком известного в России городского кроссовера FAW Bestune T77. На вид — «европеец», но уже с «китайской» душой.

— В автосалонах российских официальных дилеров FAW Bestune T77 появился в конце 2021 -начале 2022 годов, — уточняют в салоне. — Эта модель у нас от 2 170 000. Отличное предложение для современного автомобиля со всеми необходимыми опциями.





Что готовы предложить за эти деньги? Турбированный двигатель 1.5 мощностью 160 л/с — большая мощность при небольшом расходе топлива. Долговечная роботизированная немецкая коробка передач с «мокрым» сцеплением, камеры заднего вида с качественной картинкой, круговой обзор, стеклянная крыша по всей площади.

— А что по запчастям, обслуживанию?

— Все необходимое в наличии. В России есть склад комплектующих, который постоянно пополняется.

Рассматривая ряды красивых машинок, ловлю себя на мысли, что представленный в салоне лифтбек FAW Bestune B70 просто находка для большой и дружной семьи.

— Основное преимущество — объем внутреннего пространства автомобиля. Пятая дверь поднимается вместе со стеклом, что позволяет беспрепятственно разместить в багажном отделении коляску или пару высоких чемоданов, — уточняет менеджер.

Про себя я отметил, что такие машины, наверное, будут в фаворе, в том числе и у таксистов.





В наличии несколько вариаций: с турбированным двигателем 1.5 мощностью 160 л/с с семиступенчатым «роботом» (два «мокрых» сцепления), а также двухлитровый турбомотор мощностью 217 «лошадок» с шестиступенчатым «автоматом».

— Камера кругового обзора, круиз-контроль, передние и задние парктроники, контроль давления в шинах, обогрев заднего стекла — здесь есть все, если не больше. Особый шик — просторный задний ряд сидений, — добавляет специалист.

В салоне можно без заморочек сдать свой автомобиль с пробегом по программе трейд-ин, оформить кредит на новый авто и получить дополнительную выгоду при этом.

Лифтбеки стартуют от 2 450 000 рублей. В целом выгода может составить все 150 000. На модели FAW действует гарантия от производителя 5 лет или 100 тысяч пробега.

У меня большая семья, что подразумевает серьезную ответственность. Света мечтала о море, чтобы мы поехали впятером на новой большой машине и еще взяли нашего лабрадора Чарли. И знаете, похоже, что мечты сбываются.

Следом замечаю компактный хэтчбек со стильными оранжевыми вставками внутри салона. Менеджер одобрительно кивает, уточняя: «Это тот самый Livan (ЛИВЭН) X3 Pro — народный победитель».





— Суббренд от Geely. Концерн в 2021 году перезапустил производство под новым именем.

Марка Livan пришла в Россию только в середине 2023 года с моделью X3 Pro, но уже сразу показала результат. Модель стала безоговорочным лидером народного голосования российской ежегодной автомобильной премии в номинации «Лучшее соотношение цена-качество».

Судите сами. Атмосферный двигатель 1.5 мощностью 103 л/с, вариатор, парктроники, экран с камерой заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, обогревы сидений. Компактный (длина всего четыре метра), стильный, довольно проходимый. Легко подойдет небольшой семье, в качестве первого автомобиля, а также как удобный спутник в повседневных делах.

— Со всеми скидками цена на этот автомобиль начинается от 1 699 900 рублей. На сегодня это очень конкурентное предложение по цене среди китайских брендов, — менеджер.

При этом менеджер салона добавил, что еще две новинки от LIVAN поступят к ним до декабря.

Уже в ноябре в салоне представят Livan X6 Pro — большой кроссовер сравнимый по размерам с KIA Sportage, а к декабрю появится седан С-класса Livan S6 Pro.

Цена на новый кроссовер начинается от 2 479 900 рублей, седан можно приобрести от 2 429 900 рублей. Уже открыт предзаказ на новинки. На все модели Livan действует гарантия от производителя 5 лет или 150 тысяч пробега.

— Любой из представленных в салоне автомобилей может стать отличным подарком к Новому году, — заявляет специалист и с этим трудно спорить.

Адрес: г. Волгоград, ул. Вильнюсская, 42/2

Телефон: 8(8442) 20-11-30

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