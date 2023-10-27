Технологию интеллектуального видеонаблюдения внедрили на Волгоградском НПЗ





На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде внедрена технология интеллектуального видеонаблюдения. Инновационная система предназначена для контроля за безопасностью выполняемых на территории предприятия работ.

С помощью нейросетевых технологий система идентифицирует нарушения требований техники безопасности, правил использования средств индивидуальной защиты и ношения спецодежды.

Технология позволяет одновременно отслеживать несколько человек в поле зрения камеры, а точность детектирования составляет 98%.

За время работы интеллектуальное видеонаблюдение уже подтвердило свою эффективность и позволило усилить контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и работой технологического оборудования.

Отметим, что благодаря внедрению новейших методов цифровизации и автоматизации специалисты центральной операторной уже управляют производственными объектами удаленно, а новой технологией «Мобильный обходчик», которая позволяет фиксировать процесс прохождения маршрута с помощью bluetooth и NFC меток и мгновенно передавать результаты обхода, оснащены практически все комплексы нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа.





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