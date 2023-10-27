Технологию интеллектуального видеонаблюдения внедрили на Волгоградском НПЗ

Экономика 27.10.2023 09:01
0
27.10.2023 09:01
На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде внедрена технология интеллектуального видеонаблюдения. Инновационная система предназначена для контроля за безопасностью выполняемых на территории предприятия работ.
С помощью нейросетевых технологий система идентифицирует нарушения требований техники безопасности, правил использования средств индивидуальной защиты и ношения спецодежды.
Технология позволяет одновременно отслеживать несколько человек в поле зрения камеры, а точность детектирования составляет 98%.
За время работы интеллектуальное видеонаблюдение уже подтвердило свою эффективность и позволило усилить контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и работой технологического оборудования.
Отметим, что благодаря внедрению новейших методов цифровизации и автоматизации специалисты центральной операторной уже управляют производственными объектами удаленно, а новой технологией «Мобильный обходчик», которая позволяет фиксировать процесс прохождения маршрута с помощью bluetooth и NFC меток и мгновенно передавать результаты обхода, оснащены практически все комплексы нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа.
Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" ИНН 3448017919
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых27.10.2023 14:51
Экономика 27.10.2023 14:51
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентов27.10.2023 09:29
Экономика 27.10.2023 09:29
Волгоградские помидоры догнали по цене импортные бананы26.10.2023 18:41
Экономика 26.10.2023 18:41
Обзор: региональное распределение продаж китайских машин26.10.2023 18:29
Экономика 26.10.2023 18:29
Банки отмечают увеличение автокредитования по итогам 9 месяцев26.10.2023 14:47
Экономика 26.10.2023 14:47
Грозит ли закрытие волгоградской «алюминьке»? Рассуждают эксперты и отвечают чиновники25.10.2023 16:05
Экономика 25.10.2023 16:05
Трехлетний бюджет Волгоградской области прошел общественные слушания25.10.2023 15:45
Экономика 25.10.2023 15:45
Генеральным директором Волгоградского алюминиевого завода назначен Александр Белотелов25.10.2023 13:24
Экономика 25.10.2023 13:24
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с кешбэком25.10.2023 10:06
Экономика 25.10.2023 10:06
Правительство РФ «простит» Волгоградской области 239 млн долга24.10.2023 13:16
Экономика 24.10.2023 13:16
Переводы с кредитных карт Банка Уралсиб доступны в Системе быстрых платежей23.10.2023 13:31
Экономика 23.10.2023 13:31
«Открытие Авто»: доля параллельного импорта снизилась в сентябре до 11 %23.10.2023 12:28
Экономика 23.10.2023 12:28
Банки продолжают повышать ставки по вкладам20.10.2023 12:47
Экономика 20.10.2023 12:47
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%20.10.2023 08:55
Экономика 20.10.2023 08:55
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефть19.10.2023 20:33
Экономика 19.10.2023 20:33