Банки отмечают увеличение автокредитования по итогам 9 месяцев

Экономика 26.10.2023 14:47
0
26.10.2023 14:47
По сравнению с январем-сентябрем 2022 года объем кредитных выдач на приобретение автомобилей в регионах Южного федерального округа увеличился в среднем в 1,5 раза. Общий рост рынка автокредитования в 2023 году эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) связывают с эффектом низкой базы 2022 года, реализацией отложенного спроса, широким ассортиментом китайских автомобилей и увеличением среднего чека на фоне роста цен.
На фоне относительной стабилизации экономики люди в этом году стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей. В первом квартале на рынок оказала влияние возобновленная госпрограмма льготного автокредитования. Весной и летом ставки по автокредитам в принципе находились на достаточно оптимальных уровнях, и с их помощью россияне удовлетворяли отложенный спрос на покупку машин. Однако с августа ситуация начала меняться. На фоне увеличивающихся цен на автомобили из-за ослабления курса рубля и повышения утильсбора и роста кредитных ставок многие россияне постарались успеть вскочить в уходящий поезд и взять машину в кредит по старым условиям, это поддержало начавший торможение рынок в августе. Но в сентябре общерыночные темпы выдач все активнее демонстрируют падение.
В целом с января по сентябрь 2023 года клиенты преимущественно оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось 68% сделок и 65% выдач.
По итогам 9 месяцев 2023 года средний чек, оформляемого жителями региона автокредита вырос с 1,2 млн до 1,47 млн рублей (+22%), в том числе составил 1,33 млн рублей по новым и 1,16 млн рублей по подержанным авто.
Лидером по кредитным продажам среди новых авто по итогам 9 месяцев в ЮФО по-прежнему остается бренд Lada, более чем в 4 раза опередивший по количеству проданных в кредит автомобилей китайский Chery. Третье и четвертое места заняли также китайские производители Haval и Changan. Пятое место у южнокорейского Hyundai. Среди автомобилей с пробегом лидерство у KIA, следом идет Hyundai и только на третьем месте Lada. Четвертое и пятое места у Volkswagen и Toyota.
Интересно, что чем ближе конец года, тем большую долю рынка в кредитных продажах новых авто завоевывают китайские марки, все увеличивающие присутствие в российском авторитейле. Так, по статистике «Открытие Авто», по итогам сентября в топ-10 наиболее часто оформляемых в кредит новых авто 8 из 10 оказались китайскими, а доля кредитных выдач банка на новые китайские авто составила 2/3 сделок и 3/4 выдач.
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых27.10.2023 14:51
Экономика 27.10.2023 14:51
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентов27.10.2023 09:29
Экономика 27.10.2023 09:29
Технологию интеллектуального видеонаблюдения внедрили на Волгоградском НПЗ27.10.2023 09:01
Экономика 27.10.2023 09:01
Волгоградские помидоры догнали по цене импортные бананы26.10.2023 18:41
Экономика 26.10.2023 18:41
Обзор: региональное распределение продаж китайских машин26.10.2023 18:29
Экономика 26.10.2023 18:29
Грозит ли закрытие волгоградской «алюминьке»? Рассуждают эксперты и отвечают чиновники25.10.2023 16:05
Экономика 25.10.2023 16:05
Трехлетний бюджет Волгоградской области прошел общественные слушания25.10.2023 15:45
Экономика 25.10.2023 15:45
Генеральным директором Волгоградского алюминиевого завода назначен Александр Белотелов25.10.2023 13:24
Экономика 25.10.2023 13:24
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с кешбэком25.10.2023 10:06
Экономика 25.10.2023 10:06
Правительство РФ «простит» Волгоградской области 239 млн долга24.10.2023 13:16
Экономика 24.10.2023 13:16
Переводы с кредитных карт Банка Уралсиб доступны в Системе быстрых платежей23.10.2023 13:31
Экономика 23.10.2023 13:31
«Открытие Авто»: доля параллельного импорта снизилась в сентябре до 11 %23.10.2023 12:28
Экономика 23.10.2023 12:28
Банки продолжают повышать ставки по вкладам20.10.2023 12:47
Экономика 20.10.2023 12:47
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%20.10.2023 08:55
Экономика 20.10.2023 08:55
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефть19.10.2023 20:33
Экономика 19.10.2023 20:33