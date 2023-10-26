Экономика

Банки отмечают увеличение автокредитования по итогам 9 месяцев

Экономика 26.10.2023 14:47
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26.10.2023 14:47


По сравнению с январем-сентябрем 2022 года объем кредитных выдач на приобретение автомобилей в регионах Южного федерального округа увеличился в среднем в 1,5 раза. Общий рост рынка автокредитования в 2023 году эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) связывают с эффектом низкой базы 2022 года, реализацией отложенного спроса, широким ассортиментом китайских автомобилей и увеличением среднего чека на фоне роста цен.
На фоне относительной стабилизации экономики люди в этом году стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей. В первом квартале на рынок оказала влияние возобновленная госпрограмма льготного автокредитования. Весной и летом ставки по автокредитам в принципе находились на достаточно оптимальных уровнях, и с их помощью россияне удовлетворяли отложенный спрос на покупку машин.  Однако с августа ситуация начала меняться. На фоне увеличивающихся цен на автомобили из-за ослабления курса рубля и повышения утильсбора и роста кредитных ставок многие россияне постарались успеть вскочить в уходящий поезд и взять машину в кредит по старым условиям, это поддержало начавший торможение рынок в августе. Но в сентябре общерыночные темпы выдач все активнее демонстрируют падение.
В целом с января по сентябрь 2023 года клиенты преимущественно оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось 68% сделок и 65% выдач.  
По итогам 9 месяцев 2023 года средний чек, оформляемого жителями региона автокредита вырос с 1,2 млн до 1,47 млн рублей (+22%), в том числе составил 1,33 млн рублей по новым и 1,16 млн рублей по подержанным авто.
Лидером по кредитным продажам среди новых авто по итогам 9 месяцев в ЮФО по-прежнему остается бренд Lada, более чем в 4 раза опередивший по количеству проданных в кредит автомобилей китайский Chery. Третье и четвертое места заняли также китайские производители Haval и Changan. Пятое место у южнокорейского Hyundai. Среди автомобилей с пробегом лидерство у KIA, следом идет Hyundai и только на третьем месте Lada. Четвертое и пятое места у Volkswagen и Toyota.
Интересно, что чем ближе конец года, тем большую долю рынка в кредитных продажах новых авто завоевывают китайские марки, все увеличивающие присутствие в российском авторитейле. Так, по статистике «Открытие Авто», по итогам сентября в топ-10 наиболее часто оформляемых в кредит новых авто 8 из 10 оказались китайскими, а доля кредитных выдач банка на новые китайские авто составила 2/3 сделок и 3/4 выдач.   

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