GRASS выпустил в Волгу 60 тысяч мальков





Крупнейший производитель автохимии, бытовой химии и средств для профессионального клининга компания GRASS регулярно участвует в восстановлении экосистемы Волги. 25 октября волонтеры, студенты, школьники и сотрудники компании выпустили в Волгу 60 тысяч мальков толстолобика, белого амура, сазана.

— Восстановление ресурсов Волги – это один из многочисленных экологических проектов GRASS. Мы регулярно высаживаем деревья, убираем берег Волги, поддерживаем редкие виды животных, развиваем культуру раздельного сбора отходов и не только, — комментирует генеральный директор компании GRASS Михаил Грачёв.

Мальки были выращены на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания. Мальков, которые находились в специальных емкостях, взвесили, поместили в специальный автомобиль, а затем выпустили в реку. Выпуск мальков проходит под строгим контролем специалистов.





— Регулярное пополнение запаса рыбных ресурсов важно для любого водоема. Выпуск рыбьей молоди в реку Пичуга, которая впадает в Волгу, крайне необходимое действие. Оно происходит в правильном месте и в правильном временном отрезке, — рассказывает кандидат биологических наук, доцент кафедры природопользования ВолГУ Николай Онистратенко. — Осенью остывшая вода более насыщена кислородом, который необходим рыбе для нормального питания, роста и передвижения. Сейчас малькам будет достаточно пищи, а после малек постепенно скатится в водохранилище и ниже по течению Волги.

Данная акция проводится уже третий год подряд. Подобная помощь способствует восстановлению популяции рыб в Волге, а вовлечение студентов позволяет закладывать основу для бережного отношения к природе у молодого поколения.

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