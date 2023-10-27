Сады Придонья инвестируют в перспективных студентов

Экономика 27.10.2023 09:29
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27.10.2023 09:29
«Сады Придонья» реализует стипендиальную программу поддержки успешных студентов ВолГАУ, заинтересованных в профессиональном развитии по выбранному направлению подготовки.
Год назад компания запустила стипендиальную программу для учащихся 3 и 4 курсов Волгоградского Государственного Аграрного университета, чтобы выявить и поддержать тех студентов, которые заинтересованы в профессиональном развитии, кто проявил желание работать в Садах Придонья.
— Чтобы стать участником программы необходимо заключить целевой договор с нашей компанией, — говорит менеджер отдела персонала компании «Сады Придонья» Александра Онянова. — Но прежде мы знакомим ребят с индустриальным и сельскохозяйственным подразделениями, организовываем встречи со специалистами, проводим экскурсии на производство и в сады, устраиваем презентации. Это делается в первую очередь для того чтобы студенты могли узнать как организована работа в компании, какие возможности они получат, выбрав Сады Придонья.
С потенциальными участниками программы специалисты производственного и сельскохозяйственного блоков проводят тестирование и собеседование. Надо отметить, что группы учащихся формируются по профилю обучения. Теоретические занятия, включающие лекции и семинары, проводятся в конференц-зале Садов Придонья. Практические задания студенты выполняют непосредственно в саду или на производстве.
Ежемесячно в течение года студентам выплачивается стипендия до 15 тысяч рублей. По условиям договора выпускники после получения диплома должны отработать на предприятии один или два года, в зависимости от того с какого курса они начали свое обучение в компании (с 3 или 4 курса).
Стипендиальная программа включает не только финансовую, но и иную поддержку для студентов, например, возможность пройти практику на предприятии, получить доступ к профильной информации, научным исследованиям.
В этом учебном году на производстве компании «Сады Придонья» побывало более 30 студентов из агротехнологического, инженерно-технологического, электроэнергетического факультетов ВолГАУ. Многих учащихся заинтересовало предложение об участии в стипендиальной программе одного из ведущих предприятий АПК в стране.
По итогам предыдущего учебного года, в компанию трудоустроились 8 выпускников на должности технолога и агронома, 4 студента продолжают обучение по специальности агроном.
В компании «Сады Придонья» серьезно относятся не только к вопросам высшего образования, но и к условиям, в которых обучаются студенты. Так, в марте этого года компания осуществила капительный ремонт трех аудиторий и двух преподавательских ВолГАУ. В помещении была установлена комфортабельная мебель, проекторы, медийные доски. Кроме этого, учебные классы были оснащены новейшим оборудованием, а в лаборатории появилась возможность проводить разные научные исследования.
— Мы уверены, что ребята, участвовавшие в стипендиальной программе, станут профессиональными специалистами и экспертами в своей профессии, — отметила Александра Онянова. — Инвестиции в образование молодежи – это залог успешного развития компании.
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