Телеком

Подключить интернет для офиса теперь можно онлайн на сайте билайн бизнес

Телеком 27.10.2023 13:43
0
27.10.2023 13:43


Новый способ оформления услуги доступен по 33 000 адресам в разных городах России.
Провести интернет в офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем в жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников помещений или искать самостоятельно. Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес создал удобный цифровой процесс подключения к интернету для корпоративных клиентов. Все шаги — от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи — можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис»
Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Онлайн-процесс состоит всего из трёх шагов: проверка адреса, выбор тарифа и оформление.  Достаточно указать ИНН или название компании — остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения. Например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения. 
После онлайн-оформления заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. В результате весь процесс занимает в среднем два-три дня.
Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, например, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Брянске, Воронеже и других. В адресной программе около 33 000 адресов, где расположены торговые и бизнес-центры, гостиницы, а также коммерческие помещения в жилых домах.
— Сегодня проводным интернетом от билайн бизнес пользуются более 46 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Мы стремимся, чтобы наши сервисы наилучшим образом отвечали на запросы каждого клиента и постоянно развиваемся, не только расширяя географию присутствия сети, но и предлагая новые удобные сценарии взаимодействия. Раньше на рынке был устоявшийся стандарт: подключить интернет в офис можно было, оставив заявку по телефону и позднее получив подтверждение о наличии технической возможности для предоставления услуги. Мы меняем эту практику в интересах клиентов и предлагаем больше свободы в коммуникации с билайн бизнес. Каждый клиент может выбрать вариант, который ему удобнее: общаться с менеджером или оформить всё самостоятельно — онлайн, в удобное время, с компьютера, планшета или смартфона. Также мы продолжаем расширять покрытие и стабильность сети, добавлять опции и возможности, которые наши клиенты обозначают как ценные и нужные, — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом».
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
26.10.2023 09:56
Телеком 26.10.2023 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2023 15:42
Телеком 24.10.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2023 11:43
Телеком 24.10.2023 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2023 11:47
Телеком 20.10.2023 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.10.2023 10:48
Телеком 19.10.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.10.2023 16:54
Телеком 18.10.2023 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.10.2023 08:07
Телеком 18.10.2023 08:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.10.2023 09:36
Телеком 12.10.2023 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.10.2023 10:23
Телеком 10.10.2023 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2023 12:11
Телеком 04.10.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2023 10:05
Телеком 29.09.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.09.2023 15:45
Телеком 28.09.2023 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
17:46
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером ВолгоградСмотреть фотографии
17:16
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюреСмотреть фотографии
16:49
«Что-то бахнуло»: в Волгограде за две минуты дотла сгорела иномарка на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман СучковСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесниковСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричкуСмотреть фотографии
15:01
Тело растерзанного собаками мужчины нашли в лесополосе под ЭнегльсомСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области ночью локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
14:51
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовыхСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде отец и сын устроили вооруженный разбой на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде экипаж лайнера сообщил о неисправности двигателяСмотреть фотографии
13:30
«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцемСмотреть фотографии
13:08
На водохранилище волгоградцы наловили карасей на полноценное уголовное делоСмотреть фотографии
12:23
«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло теплоСмотреть фотографии
11:35
Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажкиСмотреть фотографии
11:02
Дело по факту драки на остановке в Волгограде поручил возбудить БастрыкинСмотреть фотографии
11:02
В атмосфере секретности Музраев объясняется по делу о теракте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Из Медведицы подняли 10 тыс. кубометров мусора и ила. Предстоит в 30 раз большеСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде на зебре в темноте снесли женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентовСмотреть фотографии
09:02
Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартиреСмотреть фотографии
 