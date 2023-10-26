Общество

Разворот на Восток. Где в Волгограде купить нового «китайца» и получить бонус   

Общество 26.10.2023 08:10
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26.10.2023 08:10


Раньше я смотрел в сторону Европы, но потом, как показало время — пугливые «западники» уступили место напористым и прагматичным азиатам. Свято место пусто не бывает. Российский авторынок медленно, но верно стали заполнять китайские автомобили. Не стала исключением и Волгоградская область, где стильных иностранцев приняли с теплотой и южным размахом.

Итак, дано: у меня есть старый автомобиль, который я хочу обменять на нового «китайца», пара миллионов рублей и время до конца октября, чтобы получить свою выгоду.


Друзья посоветовали заглянуть в салон официального дилера DongFeng компании «Арконт» . В офисе, который, кстати, расположен практически в шаговой доступности от моего дома в Краснооктябрьском районе, меня приятно удивил широкий модельный ряд и «вкусные» цены.

Менеджер с ходу пустился в небольшой исторический экскурс, отметив, что компании Dongfeng Motor и BAIC Group являются одними из лидеров китайского авторынка, а их автомобили экспортируются более чем в 100 стран мира.

Попав внутрь, взглядом сразу цепляюсь за BAIC U5 Plus, Kaiyi X3 и Dongfeng Shine Max. Мысленно уже прокручиваю в голове, как я буду рассекать по трассе в новеньком седане или кроссовере. Приятно, что в салоне можно сдать своего старого «железного коня» по программе трейд-ин и получить выгоду при покупке от 1 815 000 рублей до 300 тысяч рублей.


— Какие еще бонусы я получу, если куплю у вас автомобиль? — задаю вопрос, не стесняясь своей наглости.

— Помимо внушительной скидки вы получите на выбор один из трех подарков: сигнализацию с автозапуском, комплект зимней резины или набор автомобилиста, включающий брызговики, ковры в салон и багажник, — бодро рапортует менеджер, приглашая поближе познакомиться с заинтересовавшими меня моделями.

По словам менеджера, переднеприводной седан BAIC U5 Plus с атмосферным (а это значит — надежным и неприхотливым) двигателем 1.5 мощностью 105 л.с. может похвастаться крутой «начинкой»:

— Мультимедийная система, электронная приборная панель, светодиодная оптика, люк, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль…

Кажется, что можно перечислять до бесконечности.

— А что с запчастями? Проблем с обслуживанием не будет?

— Сейчас наши автомобили — это дочерние производства Chery, которые давно себя зарекомендовали. Плюс машины собирают в России на бывших заводах Hyundai и Kia. Сложностей с запчастями и комплектующими точно не предвидится.

В салоне в наличии модели с вариатором автоматической коробкой передач. 


Следующий на очереди — Kaiyi X3 — с атмосферным двигателем и повышенным клиренсом, так что бездорожью — бой.

— Сколько в нем?

— 113 «лошадей». Надежный и простой, его очень хорошо берут, в том числе для работы в такси и каршеринге, потому что можно поставить газовое оборудование, — объясняет специалист.

Пока мы переходим к следующей модели, менеджер уточняет, что кроссовер в наличии с механической коробкой передач, а это на самом деле редкость.

Dongfeng Shine Max — яркий представитель бизнес-класса. Вполне себе конкурент ушедшей с российского рынка Toyota Camry, но только по более выгодной цене.

— Если Camry можно было взять за 4,5 миллиона, то Shine Max обойдется всего в три. Матричная оптика, куча датчиков, в том числе контроль удержания в полосе, монитор усталости, — перечисляет продавец салона. — Виртуальная приборная панель, мультимедийная система, климат-контроль с сенсором, камеры кругового обзора, кожаный салон, водительское сиденье с вентиляцией и функцией массажа…

Что меня действительно удивило — панорамная крыша. Не могу еще раз не уточнить про условия продажи авто.

— Заявленная скидка до 300 тысяч действует при покупке по трейд-ин и в кредит до 31 октября. Также вы гарантировано заберетe один из трех подарков. У нас в салоне вы можете прибрести автомобиль на выгодных и удобных именно вам условиях, будь то наличный расчет, безнал, оформление кредитного или лизингового договора, — уверенно заявил менеджер.


Также меня заверили, что помимо заинтересовавших меня моделей, потенциальному покупателю подберут именно ту машину, которая ему нужна здесь и сейчас — от седана до пикапа. Все автомобили представлены с разными типами коробок передач и двигателями.

И пока кто-то с сожалением вспоминает об ушедших с авторынка европейских брендах, я просто разворачиваюсь на восток, в то время как солнце заходит на западе.

Адрес: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 113Д

Телефон: 8(8442) 20-45-38

Реклама. ООО «Арконт ВВ» ИНН 3444205044

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