Православный храм построят в «Родниковой долине» на юге Волгограда

В жилом комплексе «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда в перспективе появится православный храм. Как сообщили V102.RU в городской думе, такое решение одобрили волгоградские депутаты на заседании гордумы сегодня, 25 октября.

Соответствующие изменения по обращению Волгоградской епархии РПЦ внесены в Правила землепользования и застройки.

- Документом предполагается изменение территориальной зоны земельного участка в жилом комплексе «Родниковая долина» в Советском районе – для последующего строительства здесь храма, - сообщили в представительном органе власти.

На заседании сроки строительства культового сооружения не обсуждались. На данный момент также неизвестно, в честь какого святого будет возведен храм.

Фото из архива ИА «Высота 102»