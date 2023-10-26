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Tele2 запустила на платформе Wink подписку MiXX Neo для любителей кино и сериалов

Телеком 26.10.2023 09:56
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26.10.2023 09:56


Оператор предлагает абонентам любых операторов подключить мультиподписку MiXX Neo в онлайн-кинотеатре Wink. Ее пользователи могут смотреть популярные онлайн-кинотеатры, слушать музыку, читать электронные книги и покупать товары на выгодных условиях.
Tele2 постоянно анализирует наполнение классического MiXX – на основе выводов компания запустила новую версию MiXX Neo с уже предсобранным набором сервисов. В ней сделан акцент на кино и сериалах, поэтому подписка доступна для подключения на платформе Wink. Мультиподписку могут использовать абоненты любых операторов. 
MiXX Neo включает «Wink 5-в-1», который открывает доступ к пяти развлекательным сервисам – это коллекции от онлайн-кинотеатров Wink, more.tv, START и viju+, а также пакет из 120 популярных эфирных и тематических телеканалов. Дополнительно абоненты новой подписки могут смотреть топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра PREMIER. Меломаны получают доступ к «VK Музыке», которая позволяет слушать треки без рекламы и офлайн, а также к сервису «Караоке» от Wink. С MiXX Neo можно пользоваться обширным каталогом «Литрес» с 200 тыс. электронных и аудиокниг. Наконец, подписчикам доступна скидка 10% для шопинга на Lamoda.
Подключить MiXX Neo можно эксклюзивно на платформе Wink. Первый месяц пользования мультиподпиской предоставляется бесплатно, по окончании промопериода стоимость составит 499 рублей в месяц.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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