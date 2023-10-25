Общество

Героев «Маленького принца» оденут в сказочные костюмы

Общество 25.10.2023 10:36
0
25.10.2023 10:36


Подготовка премьерного спектакля «Маленький принц» по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери в театре «Царицынская опера» выходит на финишную прямую. В пошивочном цехе полностью готовы все костюмы, в которых артисты уже начали репетировать. Мировая премьера философской постановки пройдет уже 4 и 5 ноября.
Искания Маленького принца, покинувшего родной астероид, яркие персонажи находят отражение в костюмах и сценографии художника Виктории Техтиловой (Астрахань). Сказочная анимация от Александры Черновой станет ярким дополнением к происходящему на сцене. Рисунки Виктории Техтиловой оживут на сцене и перенесут зрителей в звездное небо, космическое пространство, бесконечную пустыню... Художественное пространство философской сказки будет наполнено необычными элементами. А действие будет происходить в пустыне, в которой, следуя размышлениям Экзюпери, раскрывается вся значимость внутреннего мира человека – работа души. Главные и второстепенные герои произведения помогут Маленькому принцу узнать множество важных уроков и получить ответы на сложные вопросы, касающиеся жизни, дружбы, мироустройства.

Костюмы для спектакля сочетают фантазийные элементы и формы английского костюма. Так, Принц предстанет перед зрителями в нарядном камзоле, Авиатор в плаще стального цвета. Роза-символ любви, красоты и грации расцветает ярким бутоном из шелка на изумрудного цвета стебле. Лис – мудрый друг Принца будет одет в элегантном костюме. Змея, символизирующая мудрость и горестное знание человеческой судьбы, пластически будет выражать грацию и коварство. 
По словам начальника пошивочного цеха театра «Царицынская опера» Оксаны Землянской, для создания костюмов использовались различные ткани, в том числе бархат и велюр. Так, из благородного бардового бархата изготовлен костюм Короля с роскошной мантией, поеденной мышами. Фантазийные образы Розы и Змеи сшиты из велюра и дополнены акцентными деталями, костюм Фонарщика тоже изготовлен из мягкой, ворсистой ткани. 
— Все костюмы готовы, остались лишь некоторые нюансы, — отметила Оксана Землянская. — Некоторые образы героев были особенно сложными в изготовлении. Например, объемный стеганый костюм Короля, отделанный мехом. Комбинезон Розы с лепестками из корсетного регилина и эффектными перчатками, комбинезон Змеи с необычными варежками, накидкой, юбкой и сложным головным убором. Образ Маленького принца в спектакле будет романтичный и нежный. Несмотря на огромный опыт мастеров цеха, воплощать эскизы художника в жизнь задача не из простых.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2023 21:55
Общество 27.10.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:54
Общество 27.10.2023 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:31
Общество 27.10.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:00
Общество 27.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 18:20
Общество 27.10.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 17:46
Общество 27.10.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 17:16
Общество 27.10.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:18
Общество 27.10.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:15
Общество 27.10.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2023 16:06
Общество 27.10.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 15:18
Общество 27.10.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 13:30
Общество 27.10.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 12:23
Общество 27.10.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 11:35
Общество 27.10.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 09:02
Общество 27.10.2023 09:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
17:46
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером ВолгоградСмотреть фотографии
17:16
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюреСмотреть фотографии
16:49
«Что-то бахнуло»: в Волгограде за две минуты дотла сгорела иномарка на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман СучковСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесниковСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричкуСмотреть фотографии
15:01
Тело растерзанного собаками мужчины нашли в лесополосе под ЭнегльсомСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области ночью локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
14:51
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовыхСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде отец и сын устроили вооруженный разбой на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде экипаж лайнера сообщил о неисправности двигателяСмотреть фотографии
13:30
«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцемСмотреть фотографии
13:08
На водохранилище волгоградцы наловили карасей на полноценное уголовное делоСмотреть фотографии
12:23
«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло теплоСмотреть фотографии
11:35
Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажкиСмотреть фотографии
11:02
Дело по факту драки на остановке в Волгограде поручил возбудить БастрыкинСмотреть фотографии
11:02
В атмосфере секретности Музраев объясняется по делу о теракте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Из Медведицы подняли 10 тыс. кубометров мусора и ила. Предстоит в 30 раз большеСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде на зебре в темноте снесли женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В Волгограде на остановке избили мужчину из-за замечания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Сады Придонья инвестируют в перспективных студентовСмотреть фотографии
09:02
Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартиреСмотреть фотографии
 