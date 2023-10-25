Героев «Маленького принца» оденут в сказочные костюмы

Общество 25.10.2023 10:36
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25.10.2023 10:36
Подготовка премьерного спектакля «Маленький принц» по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери в театре «Царицынская опера» выходит на финишную прямую. В пошивочном цехе полностью готовы все костюмы, в которых артисты уже начали репетировать. Мировая премьера философской постановки пройдет уже 4 и 5 ноября.
Искания Маленького принца, покинувшего родной астероид, яркие персонажи находят отражение в костюмах и сценографии художника Виктории Техтиловой (Астрахань). Сказочная анимация от Александры Черновой станет ярким дополнением к происходящему на сцене. Рисунки Виктории Техтиловой оживут на сцене и перенесут зрителей в звездное небо, космическое пространство, бесконечную пустыню... Художественное пространство философской сказки будет наполнено необычными элементами. А действие будет происходить в пустыне, в которой, следуя размышлениям Экзюпери, раскрывается вся значимость внутреннего мира человека – работа души. Главные и второстепенные герои произведения помогут Маленькому принцу узнать множество важных уроков и получить ответы на сложные вопросы, касающиеся жизни, дружбы, мироустройства.
Костюмы для спектакля сочетают фантазийные элементы и формы английского костюма. Так, Принц предстанет перед зрителями в нарядном камзоле, Авиатор в плаще стального цвета. Роза-символ любви, красоты и грации расцветает ярким бутоном из шелка на изумрудного цвета стебле. Лис – мудрый друг Принца будет одет в элегантном костюме. Змея, символизирующая мудрость и горестное знание человеческой судьбы, пластически будет выражать грацию и коварство.
По словам начальника пошивочного цеха театра «Царицынская опера» Оксаны Землянской, для создания костюмов использовались различные ткани, в том числе бархат и велюр. Так, из благородного бардового бархата изготовлен костюм Короля с роскошной мантией, поеденной мышами. Фантазийные образы Розы и Змеи сшиты из велюра и дополнены акцентными деталями, костюм Фонарщика тоже изготовлен из мягкой, ворсистой ткани.
— Все костюмы готовы, остались лишь некоторые нюансы, — отметила Оксана Землянская. — Некоторые образы героев были особенно сложными в изготовлении. Например, объемный стеганый костюм Короля, отделанный мехом. Комбинезон Розы с лепестками из корсетного регилина и эффектными перчатками, комбинезон Змеи с необычными варежками, накидкой, юбкой и сложным головным убором. Образ Маленького принца в спектакле будет романтичный и нежный. Несмотря на огромный опыт мастеров цеха, воплощать эскизы художника в жизнь задача не из простых.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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