«Открытие Авто»: доля параллельного импорта снизилась в сентябре до 11 %





В топ-10 моделей в сентябре впервые вошел электромобиль

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных Россию по каналам параллельного импорта. В сентябре был зарегистрирован 13 031[1] такой автомобиль[2], это на 13% меньше августовских регистраций. Доля параллельного импорта по итогам первого осеннего месяца снизилась до 11% (13% - в августе) в объеме всех регистраций и впервые показала отрицательную динамику с начала года в абсолютных показателях. Доля параллельного импорта за 9 месяцев 2023 года составила 13%. В сентябре чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (34%), корейских (24%) и немецких брендов (20%). При этом снизился ввоз практически всех иностранных марок, кроме машин из КНР.

В сентябре впервые с начала года регистрации ТС, ввезенных по параллельному импорту, сократились в абсолютных показателях (13031 а/м: -13%) и «откатились» на уровень июня, когда было продано 12 942 автомобилей. При этом доля импортированных машин через данный канал машин в структуре всех регистраций на российском авторынке (всего 118 118 ед.) также снизилась до 11% -- самый низкий показатель за все 9 месяцев.

— В последний квартал 2023 года можно прогнозировать дальнейшее замедление темпов регистраций альтернативных поставок машин. При этом ежемесячные регистрации могут установиться на уровне 10 тыс. единиц с сокращением доли до 9-10% от всего объема продаж в месяц, —прокомментировал генеральный директор ООО «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

В первый месяц осени чаще всего через альтернативный канал ввозили машины японских (4389 а/м; 34%), корейских (3074 а/м; 24%) и немецких брендов (2655; 20%). Интересная динамика наблюдается по доле китайских марок в параллельном импорте, которая, несмотря на расширение официальных продаж, продолжает расти. Расширение доли «китайцев с 7% до 12 % за месяц позволило им занять четвертое место по объемам ввоза параллельных авто (рост продаж в абсолютных показателях составил 1,4 раза). На пятом месте – США с 5%.

—Тренд на снижение динамики регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, который обозначился уже в августе, в сентябре усилился, — отметила руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая. – Это снижение было прогнозируемым и стало следствием введения нового механизма выплаты утильсбора. Так, в абсолютных показателях упал ввоз авто практически из всех стран, кроме КНР: на 26% упали объемы ввоза американских марок; на 25% – корейских, на 15% – японских, на 7% – немецких.

В структуре регистраций лидерство среди марок в сентябре, несмотря на падение продаж, сохранила Toyota (2273 а/м; – 9%). Вторую и третью позиции в топ-10 заняли Kia и Hyundai, также продемонстрировавшие снижение показателей до 1541 а/м (-27%) и 1426 а/м (– 25%) соответственно. Четвертое место удержал за собой BMW (839 а/м; –14%), а на пятое вышел Mitsubishi (673 а/м; – 7%). Примечательно, что в сентябрьский рейтинг впервые вошли две китайские марки Zeekr и Li Xiang (646 и 497 а/м), занявшие там соответственно 6-е и 9-е места и продемонстрировавшие более чем двукратный рост продаж по сравнению с августом.

Изменился в начале осени и модельный рейтинг. На первое место со второго поднялся седан Toyota Camry с результатом в 865 зарегистрированных авто (+17% к прошлому месяцу). На второе место переместился прежний лидер рейтинга, кроссовер Kia Sportage, показавший спад регистраций до 554 ед. (– 31%). А замкнул тройку лидеров новичок, скакнувший за месяц сразу с 12 на 3 позицию, китайский электромобиль Zeekr 001 (528 а/м; +205%). В топ-5 моделей также попали Hyundai Tucson (440 а/м; – 21%) и Mitsubishi Outlander (356 а/м; +13%).

По-прежнему большинство мест в первой десятке моделей занимают автомобили класса SUV. На долю таких авто в объеме всех регистраций за сентябрь пришлось 8875 а/м или 68%. На втором месте автомобили D и С-классов – 10% и 5%.

Примечательно, что электромобили, хотя и занимают небольшую долю в структуре регистраций ТС, импортированных по параллельному каналу (всего 11%), но показывают заметный рост регистраций в абсолютном выражении: с 775 до 931 ед. с июля по август (+20%) и до 1396 ед. в сентябре (+50%). При этом основная часть параллельного импорта, как и прежде, приходится на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями: 7826 и 2062 машин или 60% и 16% соответственно.

Итоги 9 месяцев

Всего за первые три квартала 2023 года на российском авторынке было зарегистрировано 102 395 ТС, импортированных по схеме параллельного импорта, или 13% от общего объема автомобилей, проданных в стране в этот период (784 143 а/м, включая официальные продажи и неофициальный импорт).

В тройке ввозимых авто – машины японских (34,6 тыс.; 34%), корейских (31,4 тыс.; 31%) и немецких брендов (21,2 тыс; 21%). Итоговый рейтинг за первые три квартала 2023 года составили Toyota (17 007 а/м), Hyundai (15 600 а/м), Kia (14 994 а/м), BMW (6579 а/м) и Mitsubishi (5564 а/м).

Модельный рейтинг по итогам января-сентября 2023 года возглавил кроссовер Hyundai Tucson (5836 а/м). За ним следует Kia Sportage с результатом в 5080 зарегистрированных машин и Toyota Camry (3872 а/м). Замкнули пятерку наиболее популярных «параллельных» авто Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4 -- 3672 и 2717 реализованных а/м соответственно.

В структуре параллельного импорта легковых авто с начала года 93% составляют легковые автомобили, 4% - пикапы и 3% - легковые коммерческие ТС. 20% автомобилей с начала года были ввезены на компании и 80% - на частных лиц.

1.В регистрациях учтены автомобили с казахскими vin.

2.Легковые автомобили, легкие коммерческие авто, пикапы.