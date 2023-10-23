Экономика 23.10.2023 13:31
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23.10.2023 13:31
Розничным клиентам – пользователям кредитных карт «120 дней на максимум», «С кешбэком», «Премиальная кредитная карта» Банка Уралсиб стали доступны исходящие переводы физическим лицам (С2С) в Системе быстрых платежей (СБП).
Услугой можно воспользоваться в онлайн-банке для физических лиц Банка Уралсиб:
• в разделе «Платежи» выберите «По номеру телефона»;
• выберите счет кредитной карты для списания средств и укажите получателя платежа.
Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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