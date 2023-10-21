Волгоградцы обсуждают россыпь световых лучей в небе

Жители Волгограда в местных пабликах активно делятся фотографиями и видео световых лучей, которые веером раскинулись над городом, сообщает V102.RU.

- Наконец-то НЛО прилетело, - пишут горожане. Те, кто придерживается этой версии, шутливо советуют надевать шапочки из фольги, и готовиться к контакту с внеземной цивилизацией.

Еще одна версия, что это показывает лазерное шоу цирк, который разместился на площадке у торгового центра в Краснооктябрьском районе города.

- Это стадион, от него лучи, - убеждены другие участники обсуждений.

Большинство волгоградцев считают, что световая россыпь в небе не представляет никакой опасности для горожан.

Фото читателей ИА «Высота 102»