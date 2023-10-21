Общество

Волгоградцы обсуждают россыпь световых лучей в небе

Общество 21.10.2023 22:40
0
21.10.2023 22:40


Жители Волгограда в местных пабликах активно делятся фотографиями и видео световых лучей, которые веером раскинулись над городом, сообщает V102.RU.

- Наконец-то НЛО прилетело, - пишут горожане. Те, кто придерживается этой версии, шутливо советуют надевать шапочки из фольги, и готовиться к контакту с внеземной цивилизацией.

Еще одна версия, что это показывает лазерное шоу цирк, который разместился на площадке у торгового центра в Краснооктябрьском районе города.

- Это стадион, от него лучи, - убеждены другие участники обсуждений. 

Большинство волгоградцев считают, что световая россыпь в небе не представляет никакой опасности для горожан.

Фото читателей ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2023 21:51
Общество 21.10.2023 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 20:18
Общество 21.10.2023 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 18:04
Общество 21.10.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 17:17
Общество 21.10.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 16:37
Общество 21.10.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 16:10
Общество 21.10.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 15:36
Общество 21.10.2023 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 14:54
Общество 21.10.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 14:07
Общество 21.10.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 11:54
Общество 21.10.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 10:43
Общество 21.10.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 10:24
Общество 21.10.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 09:50
Общество 21.10.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 08:52
Общество 21.10.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 08:24
Общество 21.10.2023 08:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:40
Волгоградцы обсуждают россыпь световых лучей в небеСмотреть фотографии
21:51
В Волжском из-за реконструкции ж/д станции изменится проход к поездамСмотреть фотографии
20:46
Волгоградка Виктория Дудакова одолела американку в смешанных единоборствах в ОАЭСмотреть фотографии
20:18
Два населенных пункта в Волгоградской области закрыли на карантин из-за бешенстваСмотреть фотографии
18:39
Под Волгоградом мужчина задохнулся от газов своего автоСмотреть фотографии
18:04
Росстат увидел позитив в демографической картине Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Мэрия Волгограда объяснила, куда жаловаться при отсутствии теплаСмотреть фотографии
16:37
В Волгоград из ЛНР привезли на обследование 8-летнего ребенка с ДЦПСмотреть фотографии
16:10
Из Волгоградской области выдворят за границу 72 иностранцаСмотреть фотографии
15:36
«Приходило какое-то отупение»: волгоградки рассказали, как побороли жуткую зависимость от едыСмотреть фотографии
14:54
Семья военного из Волгоградской области признана лучшей в РоссииСмотреть фотографии
14:07
Привокзальную площадь в центре Волгограда закрыли для транспортаСмотреть фотографии
12:38
Собаки покусали ребенка на территории школы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде таксист распылил баллончик в лицо пассажирке. Возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:54
Обнаруженные под Волгоградом сокровища сарматов перевезли в лабораториюСмотреть фотографии
11:12
Компания молодежи попала в ДТП под Волгоградом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:43
Здесь барды не поют: набережная имени Высоцкого в Волгограде стала небезопаснойСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на час закроют «горбатый» мост через ВДСКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе в 2013 годуСмотреть фотографии
09:17
Молодой водитель насмерть сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области с 23 октября начнут отключать телевидениеСмотреть фотографии
08:24
Желтый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Волгоградский «Каустик» уволил главного тренера из-за серии пораженийСмотреть фотографии
21:29
Выпавший из окна гостиницы в Волгоградской области мужчина умер в больницеСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области исчез мужчина с потерей памятиСмотреть фотографии
19:49
Участник СВО сорвал погоны с полицейского в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:25
Снесенная по иску прокурора шашлычная «воскресла» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:36
Колесо обозрения в Волжском и еще 19 аттракционов выставили на торгиСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
16:43
Столовые волгоградских школ украсили плакатами со словами благодарности поварамСмотреть фотографии
 