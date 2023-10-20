Столовые волгоградских школ украсили плакатами со словами благодарности поварам

Общество 20.10.2023 16:43
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20.10.2023 16:43
В преддверии Международного дня повара в школьных столовых 5 районов Волгограда появились плакаты, на которых дети поваров говорят о том, почему их мамы и бабушки - герои нашего времени, и что благодаря им школьники становятся здоровее, а жизнь ребят наполняется вкусными эмоциями.
- Моя мама Ксения Астахова делает жизнь детей уютной и комфортной. Она работает шеф-поваром в гимназии №11 и готовит для школьников с любовью, как для своей семьи. Благодаря моей маме детям в школе уютно, как дома, - считает Таня Астахова, 13 лет.
-Моя мама Ольга Садовова работает шеф-поваром в 4 лицее. Благодаря ей жизнь детей становится интересной и увлекательной. Обедая в столовой, школьники открывают для себя новые вкусы и здоровую еду, - говорит10-летняя Полина Садовова.
Идею так поздравить мам и бабушек подхватили и дети других поваров, и запустили флешмоб со словами благодарности в соцсетях.
- Вы не представляете, как это приятно, слышать слова благодарности от детей. Особенно радуют малыши — школьники начальных классов. Они всегда подходят, обнимают. Даже на улице при встрече очень радуются и всегда здороваются, - поделилась эмоциями Елена Шуракова, повар 4 разряда МОУ Средняя школа № 40.
Напомним, в 2019 году во Франции был опубликован доклад о самых тяжелых профессиях. Первое место в нем заняла специальность повара. Было признано, что поварская профессия отличается высоким уровнем стресса, большой трудоемкостью, неудобным графиком, повышенным уровнем шума.
Это легко подтвердить цифрами. Например, повара школ и детских садов, где оператором питания является “Виво Маркет” в месяц перерабатывают: 72 тонны картофеля, 23 тонны капусты, 27 тонн лука, 24 тонны моркови, 21 тонну свеклы. Ежедневно они обеспечивают качественным и безопасным социальным питанием свыше 70 тысяч человек. Повара “Виво Маркет” работают более чем на 300 социальных объектах и готовят 240 тысяч порций в день.
-Любому человеку важно, чтобы его труд замечали и признавали руководители, но когда нас благодарят дети - это ценно вдвойне. Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки. Когда дети съедают все и говорят, что было вкусно. В такие моменты усталость как рукой снимает, - сказала Татьяна Николаевна Захарова, шеф-повар МОУ Гимназия №7.
Сегодня, в Международный день повара руководство и сотрудники оператора социального питания “Виво Маркет” поздравили поваров компании с этим праздником. 64 работника пищеблоков получили грамоты «За профессионализм и высокие достижения в работе». Всего в компании трудятся порядка 800 поваров, шеф-поваров и технологов.
-Повар - это профессия, которая заслуживает особого внимания. Хочется поблагодарить вас за вашу любовь к этому делу и ваш профессионализм. Желаем вам еще больше благодарности от детей и руководства за каждое вкусное блюдо, которое вы готовите, - с такими словами обратился к виновникам торжества директор ООО “Виво Маркет” Роман Ковалев.
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