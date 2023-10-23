



В Волгоградской области энергетики накануне зимы поделились данными о должниках и добросовестных плательщиках среди коммунальных операторов. Так, по данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», в предстоящий отопительный сезон несколько муниципальных районов региона заходят либо вовсе без долгов, либо удерживают их на минимальном уровне.

– Речь идет о коммунальных операторах, ресурсоснабжающих организациях, занимающихся тепло- и водоснабжением в Даниловском, Чернышковском, Киквидзенском, Руднянском, Нехаевском районах, городах Волжском и Камышине. При этом в основной массе других районов предприятия хотя и имеют просроченную многомиллионную задолженность, но пошли на диалог с энергетиками, подписали графики реструктуризации и оплачивают текущие платежи, – рассказывают в компании. – Однако ряд предприятий-должников продолжают наращивать долги и накануне отопительного сезона.

В «Волгоградэнергосбыте» подчеркивают, что, как правило, именно коммунальные операторы являются основным источником долга в муниципальных районах.

– Это, в свою очередь, влияет негативно на кредитную историю и инвестиционный климат муниципального образования в целом, – уточняют специалисты.

Наибольшие суммы просроченной просроченной задолженности имеют:

• МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Урюпинский район) – 14 млн 524 тыс. руб.;

• МУП городского поселения г. Дубовка «Водоканал» – 3 млн 320 тыс. руб.;

• МП «Лозное-2018» (Дубовский район) – 2 млн 061 тыс. руб.;

• МУП «Жилкомхоз Суровикинский» – 1 млн 859 тыс. руб.;

• МУП КХ «Нижнечирский» (Суровикинский район) – 1 млн 664 тыс. руб.

В целом по району предприятий ЖКХ:

• Урюпинский район – 17 млн 259 тыс. руб.;

• Дубовский район – 20 млн 873 тыс. руб.;

• Суровикинский район – 3 млн 997 тыс. руб.

Также в хронических должниках значатся МУП «Ерзовское» (Городищенский район) – 8 млн 322 тыс. руб., МУП «Коммунальное хозяйство «Манойлинское 2» (Клетский район) – 1 млн 699 тыс. рублей.

– Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона, особенно накануне самого ответственного периода её работы, – в заключение резюмируют специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Каждый неплательщик должен знать, что за счет неоплаты долга можно не сэкономить, а получить лишние расходы в виде пеней и судебных издержек.



