Общество 23.10.2023 10:05
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23.10.2023 10:05
В Волгоградской области энергетики накануне зимы поделились данными о должниках и добросовестных плательщиках среди коммунальных операторов. Так, по данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», в предстоящий отопительный сезон несколько муниципальных районов региона заходят либо вовсе без долгов, либо удерживают их на минимальном уровне.
– Речь идет о коммунальных операторах, ресурсоснабжающих организациях, занимающихся тепло- и водоснабжением в Даниловском, Чернышковском, Киквидзенском, Руднянском, Нехаевском районах, городах Волжском и Камышине. При этом в основной массе других районов предприятия хотя и имеют просроченную многомиллионную задолженность, но пошли на диалог с энергетиками, подписали графики реструктуризации и оплачивают текущие платежи, – рассказывают в компании. – Однако ряд предприятий-должников продолжают наращивать долги и накануне отопительного сезона.
В «Волгоградэнергосбыте» подчеркивают, что, как правило, именно коммунальные операторы являются основным источником долга в муниципальных районах.
– Это, в свою очередь, влияет негативно на кредитную историю и инвестиционный климат муниципального образования в целом, – уточняют специалисты.
Наибольшие суммы просроченной просроченной задолженности имеют:
• МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Урюпинский район) – 14 млн 524 тыс. руб.;
• МУП городского поселения г. Дубовка «Водоканал» – 3 млн 320 тыс. руб.;
• МП «Лозное-2018» (Дубовский район) – 2 млн 061 тыс. руб.;
• МУП «Жилкомхоз Суровикинский» – 1 млн 859 тыс. руб.;
• МУП КХ «Нижнечирский» (Суровикинский район) – 1 млн 664 тыс. руб.
В целом по району предприятий ЖКХ:
• Урюпинский район – 17 млн 259 тыс. руб.;
• Дубовский район – 20 млн 873 тыс. руб.;
• Суровикинский район – 3 млн 997 тыс. руб.
Также в хронических должниках значатся МУП «Ерзовское» (Городищенский район) – 8 млн 322 тыс. руб., МУП «Коммунальное хозяйство «Манойлинское 2» (Клетский район) – 1 млн 699 тыс. рублей.
– Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона, особенно накануне самого ответственного периода её работы, – в заключение резюмируют специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Каждый неплательщик должен знать, что за счет неоплаты долга можно не сэкономить, а получить лишние расходы в виде пеней и судебных издержек.
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