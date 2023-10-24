Билайн бизнес отметил 15-летие

Телеком 24.10.2023 11:43
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24.10.2023 11:43
Билайн бизнес вместе со своими клиентами отпраздновал 15-летие
С 2008 года, когда в ПАО «ВымпелКом» появилось подразделение по работе с корпоративными клиентами, компания значительно расширила спектр услуг для бизнеса и превратилась в одного из ведущих поставщиков телеком- и ИТ-решений.
Сегодня билайн бизнес предлагает заказчикам продукты не только в сфере мобильной и фиксированной связи, но и в области больших данных, искусственного интеллекта, рекламных технологий, интернета вещей, M2M (межмашинное взаимодействие), системной интеграции. Компания активно развивает и продвигает облачные технологии и сервисы информационной безопасности.
Следуя своему развитию и инновациям рынка, билайн бизнес для празднования своего юбилея выбрал площадку «Кибердом» – пространство, посвящённое информационной безопасности. Здесь органично соединились реальный мир и цифровая среда.
Главной темой вечера стало проникновение технологий практически во все сферы жизни человека: от ежедневных покупок, когда более 100 000 касс в магазинах по всей России пробивают чеки через ОФД билайн, до производственных процессов, которые контролируют беспроводные IoT-датчики. Гости мероприятия погрузились в иммерсивное пространство с мультимедийным, световым, звуковым оборудованием, виброполом и интерактивными инсталляциями.
— Команда билайн бизнес всегда показывает профессионализм во всём, за что берётся. Мероприятие было хорошо продумано и реализовано с большой заботой о гостях. Выбранное место – «Кибердом» — дополнительно подчеркнуло, что билайн бизнес не только следует трендам, но и смело задаёт свои. Продуманный антураж, высокие стены с полками, заставленными книгами, добавляли сказочности и были связующим звеном между цифровой концепцией и человеческим теплом. Спасибо организаторам и всей команде билайн за отличное настроение, возможность пообщаться с коллегами по рынку и за то, что уже 15 лет вы помогаете развиваться бизнесу, — поделилась впечатлениями Елена Юсупова, директор по ИТ и электронной коммерции компании «Крамп».
—Наша компания много лет пользуется услугами билайн бизнес — телефонией, офисным интернетом, облачной АТС, облачными серверами для хранения данных и другими продуктами. Спасибо команде корпоративного блока за надёжные технологические решения и оперативную отработку запросов. Вечер, посвящённый 15-летию, также прошёл отлично! Желаем билайну дальнейших успехов, развития и роста! — поздравил команду билайн бизнеса Антон Фурин, начальник отдела информационных технологий компании «Софос».
— Сегодня почти 4000 сотрудников корпоративного блока билайна помогают 300 тысячам клиентов по всей стране совершенствовать бизнес, работать эффективнее. Мы благодарим каждого нашего клиента за доверие и продолжаем развивать продукты и сервисы, чтобы не только отвечать на существующие, но и предвосхищать будущие потребности компаний, — прокомментировал Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».
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