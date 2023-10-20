Общество

Педагоги Карелии с этого года получат по 100 тысяч рублей за успехи учеников

Общество 20.10.2023 16:42
0
20.10.2023 16:42


Депутаты Законодательного Собрания Карелии  приняли во втором окончательном чтении проект закона, направленный на расширение перечня форм материальной поддержки педагогов. Автором инициативы стал Глава республики Артур Парфенчиков.
Законопроект предлагает выплачивать денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.
– Карельские учителя смогут получить первые выплаты уже в этом году – в качестве поощрения за успехи учеников, достигнутых с начала 2023 года. В случае если у одного педагога сразу двое учеников смогли, например, показать максимальные результаты на Едином государственном экзамене, то такому учителю выплатят 200 тысяч рублей, – пояснил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. 
Ежегодно в Карелии победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся до 5 старшеклассников, а максимальное количество баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников школ республики.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.10.2023 17:36
Общество 20.10.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 16:53
Общество 20.10.2023 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 16:43
Общество 20.10.2023 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2023 12:38
Общество 20.10.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 11:07
Общество 20.10.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 09:51
Общество 20.10.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 09:17
Общество 20.10.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 08:02
Общество 20.10.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 21:57
Общество 19.10.2023 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 21:24
Общество 19.10.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 19:50
Общество 19.10.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 18:15
Общество 19.10.2023 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 17:10
Общество 19.10.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 16:34
Общество 19.10.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 15:43
Общество 19.10.2023 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:36
Колесо обозрения в Волжском и еще 19 аттракционов выставили на торгиСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
16:43
Столовые волгоградских школ украсили плакатами со словами благодарности поварамСмотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области экодобровольцы высадили 42 000 деревьевСмотреть фотографии
15:01
На площадке размещения промышленных отходов ВТЗ развивают уникальный для России проектСмотреть фотографии
14:42
Зам управляющего «Покупочки» под Волгоградом восемь раз обокрал магазинСмотреть фотографии
13:56
«Интересно в контексте Госсовета». Эксперты о визитах в Волгоград чиновников из Москвы и развитии транспортаСмотреть фотографии
13:00
В городах России проведут военно-патриотические шоу с показом боевой техникиСмотреть фотографии
12:38
Губернатор Бочаров и начальник ПривЖД Альмеев подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:03
В поселке под Волгоградом ревнивица убила кочергой любовникаСмотреть фотографии
11:07
Честное слово – они поехали! Волгоградцы пропустили запуск скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочегоСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранникаСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Отстреливался до последнего»: в Волгограде назовут улицу в честь Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
08:55
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%Смотреть фотографии
08:22
Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:02
Волгоградцы остановили строительство незаконной стоянки под своими окнамиСмотреть фотографии
21:57
Расписание электричек меняют в Волгоградской области из-за ремонта ж/д путейСмотреть фотографии
21:24
ЦГМС: в Волгоградской области к концу недели зарядят дождиСмотреть фотографии
21:00
Обидная ничья: «Динамо-Синара» поделило очки с клубом из МайкопаСмотреть фотографии
20:38
Судьба знаменитой астраханской воблы взволновала ученыхСмотреть фотографии
20:33
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефтьСмотреть фотографии
20:06
Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателейСмотреть фотографии
19:50
Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:46
Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанацияСмотреть фотографии
18:15
Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов МужестваСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде осудили пятерых военных, откупившихся от участия в СВОСмотреть фотографии
17:10
Свершилось, но есть подвох: в Волгограде 20 октября запустят скоростной трамвай до ВГТЗСмотреть фотографии
16:34
Досрочные выборы пройдут 20-22 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 