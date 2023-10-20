Экономика

Банки продолжают повышать ставки по вкладам

Экономика 20.10.2023 12:47
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20.10.2023 12:47


Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится через неделю – 27 октября. Эксперты ожидают, что рост ключевой ставки продолжится и новый уровень составит минимум 14%. Это будет третье повышение подряд. 
Что повлечет за собой неизбежный рост ставок по вкладу. Несмотря на это, ряд банков продолжает повышать ставки и сейчас. 
За последнюю неделю ставки по депозитам выросли в ВТБ, Совкомбанке, Россельхозбанке, Банке «Открытие». 
По итогам первой декады октября средняя максимальная доходность по вкладам в крупнейших банках остается двузначной — 10,18% годовых. Банк России рекомендует банкам привлекать средства от населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Поэтому краткосрочные и среднесрочные вклады с доходностью 11-12% годовых выглядят весьма привлекательно.  

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