Экономика

Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%

Экономика 20.10.2023 08:55
0
20.10.2023 08:55


Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса за 9 месяцев 2023 года. 
Объемы кредитования малого бизнеса за 9 месяцев 2023 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 млрд рублей, кредитный портфель увеличился на 28% – до 15,8 млрд рублей. 
Выдачи гарантий за 9 месяцев 2023 года выросли на 31% к сопоставимому периоду 2022 года – до 33,3 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 37% – до 39 млрд рублей. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 16% – до 23,8 млрд рублей.
Банк в 2023 году активно развивает линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В этот период была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, кредитно-гарантийные лимиты для участников рынка госзакупок по упрощенной технологии, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов, запущен ряд удобных нефинансовых сервисов, расширена география проекта «Новые города», позволяющего дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах, где отсутствуют отделения банка. 
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»). 
Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.10.2023 20:33
Экономика 19.10.2023 20:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2023 11:13
Экономика 19.10.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2023 09:38
Экономика 19.10.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.10.2023 16:46
Экономика 18.10.2023 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2023 16:44
Экономика 18.10.2023 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.10.2023 09:50
Экономика 18.10.2023 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.10.2023 08:28
Экономика 17.10.2023 08:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2023 16:21
Экономика 16.10.2023 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2023 14:19
Экономика 16.10.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2023 09:08
Экономика 13.10.2023 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2023 20:16
Экономика 12.10.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.10.2023 15:51
Экономика 12.10.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2023 12:08
Экономика 12.10.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.10.2023 11:08
Экономика 12.10.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.10.2023 09:16
Экономика 11.10.2023 09:16
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:07
Честное слово – они поехали! Волгоградцы пропустили запуск скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочегоСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранникаСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Отстреливался до последнего»: в Волгограде назовут улицу в честь Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
08:55
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%Смотреть фотографии
08:22
Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:02
Волгоградцы остановили строительство незаконной стоянки под своими окнамиСмотреть фотографии
21:57
Расписание электричек меняют в Волгоградской области из-за ремонта ж/д путейСмотреть фотографии
21:24
ЦГМС: в Волгоградской области к концу недели зарядят дождиСмотреть фотографии
21:00
Обидная ничья: «Динамо-Синара» поделило очки с клубом из МайкопаСмотреть фотографии
20:38
Судьба знаменитой астраханской воблы взволновала ученыхСмотреть фотографии
20:33
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефтьСмотреть фотографии
20:06
Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателейСмотреть фотографии
19:50
Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:46
Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанацияСмотреть фотографии
18:15
Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов МужестваСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде осудили пятерых военных, откупившихся от участия в СВОСмотреть фотографии
17:10
Свершилось, но есть подвох: в Волгограде 20 октября запустят скоростной трамвай до ВГТЗСмотреть фотографии
16:34
Досрочные выборы пройдут 20-22 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Почетным волгоградцам дадут по 100 тысяч рублей на похороныСмотреть фотографии
15:39
Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:13
Названа компания, взявшая в Волгограде 11,8 млрд за автобусные перевозкиСмотреть фотографии
14:54
Межрайонную прокуратуру в Волгоградской области возглавил прокурор из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде подозрительный водитель устроил езду по тротуаруСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из Колпинской балки волонтеры и экокот вывезли самосвал мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Вице-премьер Григоренко проехал первым по обновленной линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Эльтонской школе присвоят имя погибшего на СВО Каната МукатоваСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом ввели карантин и изымают свиней из-за вспышки АЧССмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине гранатометчикомСмотреть фотографии
 