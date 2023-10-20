Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%





Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса за 9 месяцев 2023 года.

Объемы кредитования малого бизнеса за 9 месяцев 2023 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 млрд рублей, кредитный портфель увеличился на 28% – до 15,8 млрд рублей.

Выдачи гарантий за 9 месяцев 2023 года выросли на 31% к сопоставимому периоду 2022 года – до 33,3 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 37% – до 39 млрд рублей. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 16% – до 23,8 млрд рублей.

Банк в 2023 году активно развивает линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В этот период была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, кредитно-гарантийные лимиты для участников рынка госзакупок по упрощенной технологии, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов, запущен ряд удобных нефинансовых сервисов, расширена география проекта «Новые города», позволяющего дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах, где отсутствуют отделения банка.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.





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