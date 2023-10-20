В билайн.ПРОдвижении теперь доступен заказ цифровой наружной рекламы

Телеком 20.10.2023 11:47
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20.10.2023 11:47
Билайн adtech – подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес – лидирует среди телеком-операторов в канале цифровой наружной рекламы: в платформе билайн.ПРОдвижение стал возможен запуск DOOH-кампаний. Клиент может выбрать цифровые поверхности рядом с локацией своего бизнеса или сделать размещение по городу.
Цифровая наружная реклама билайн аdtech– это форматы рекламы в сити-форматах, на сити-бордах, билбордах и суперсайтах. Сити-форматы и сити-борды компактные и подходят для локальных кампаний. Диджитал билборды и суперсайты имеют крупные размеры и хорошо работают на охват и узнаваемость бренда.
Инвентарь доступен в 19 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Омске, Барнауле, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре, Сочи, Хабаровске, Уфе, Волгограде, Красноярске, Воронеже и Владивостоке.
Минимальный бюджет кампании 15 тыс. рублей с НДС. Чем больше бюджет, тем продолжительнее рекламная кампания, кроме того, цена варьируется, исходя из города размещения кампании. Для запуска необходимо заполнить заявку на платформе билайн.ПРОдвижение, после чего кампания проходит модерацию. Заказчик может самостоятельно подготовить креатив с учетом технических требований, рекламные материалы, загруженные клиентом, должны соответствовать рекламному законодательству. По итогам кампании предоставляется отчет с ключевыми показателями: даты размещения, количество контактов, стоимость кампании.
— В ходе запуска был проведен ряд пилотных кейсов. В частности, хорошие результаты показали кампании с геолокацией по конкретным билбордам. Это позволяет бизнесу тратить рекламный бюджет точечно и получать ощутимый эффект в виде лидов и заказов даже с небольшими вложениями, — комментирует Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech.
Пилотный кейс:
Заказчик – фитнес-центр
Город – Екатеринбург
Бюджет – 20 тыс. рублей с НДС
Задача: Рассказать жителям Екатеринбурга о покупке годового сертификата со скидкой в фитнес-центре в конкретном районе.
Решение: размещение на диджитал-фасадах в радиусе 5 км.
Результаты:
• на 26% рост звонков по сравнению с периодом до кампании
• на 32% рост посетителей сайта по сравнению с периодом до кампании
• на 19% больше по сравнению с прошлым периодом куплено сертификатов
— Расширение инвентаря позволяет заказчику использовать больше каналов для коммуникации с аудиторией и тестировать больше гипотез. Невысокий бюджет делает канал доступным, а разнообразие форматов дает возможность проектировать кампании как под охватные, так и брендформанс задачи, — комментирует Виктория Ткачук.
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