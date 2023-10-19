Общество

Археологи завершили раскопки кургана с сокровищами сарматов на ВТЗ

Общество 19.10.2023 09:17
0
19.10.2023 09:17


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), завершили организованные при поддержке предприятия археологические раскопки древнего кургана, где были обнаружены драгоценности, принадлежавшие сарматам. Ценные находки переданы в региональный краеведческий музей.

Древнее захоронение находилось на границе площадки природоохранного сооружения, предназначенного для размещения отходов производства предприятия. ВТЗ выступил заказчиком работ по исследованию и сохранению исторического наследия и оказал финансовую помощь в их проведении.

В ходе раскопок археологи «Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры» обнаружили три погребения раннесарматского времени, которые датируются вторым веком до нашей эры. В уцелевших захоронениях найдены останки трех человек – двух взрослых мужчин-воинов и подростка в возрасте 5-7 лет. Об их высоком воинском ранге и знатном происхождении говорит многочисленный погребальный инвентарь. Среди находок – золотые браслеты, гривны, пряжки, многочисленные бляшки, украшавшие одежду и головные уборы, парадные железные мечи в золотых ножнах, колчанные наборы с железными стрелами, железные копья, железный шлем, серебряные канфары с греческой надписью, золотые ритоны, бронзовые котлы, глиняный кувшин с зооморфными ручками и бронзовые зеркала.

—Такая удача выпадает один раз в четверть века. По масштабам, разнообразию и значимости находка уникальна для нашего региона и является большой историко-культурной ценностью, – поясняет начальник экспедиции, археолог Ольга Шинкарь.

—Древние артефакты дают представление об образе жизни и культурных связях кочевых племен, населявших наш регион тысячи лет назад. Интересно, что курган находился на территории промышленного полигона, где мы применяем уникальную технологию капсулирования отходов производства, что исключает воздействие на окружающую среду и позволяет в дальнейшем, с появлением новых технологий более глубокой переработки отходов, вовлечь их в хозяйственную деятельность. Курган с сарматскими находками стал своеобразной капсулой времени, вскрыв которую мы смогли узнать яркие и интересные страницы из истории исчезнувшего народа, а место раскопок станет частью маршрута в корпоративной программе промышленного туризма, – прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Предприятия ТМК вносят существенный вклад в сохранение наследия прошлого благодаря корпоративным музеям, которые развиваются на предприятиях компании. Эта деятельность высоко оценивается профессиональным сообществом – в сентябре 2023 года ВТЗ, а также Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Северский трубный (СТЗ) заводы стали лауреатами V Национальной премии «Корпоративный музей».

Волжский трубный завод (ВТЗ) (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

Реклама. АО "Волжский трубный завод"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.10.2023 15:13
Общество 19.10.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 14:54
Общество 19.10.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 14:01
Общество 19.10.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 13:24
Общество 19.10.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 12:39
Общество 19.10.2023 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.10.2023 12:24
Общество 19.10.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 12:03
Общество 19.10.2023 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.10.2023 10:43
Общество 19.10.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 10:35
Общество 19.10.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 10:06
Общество 19.10.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 21:30
Общество 18.10.2023 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 20:39
Общество 18.10.2023 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 19:22
Общество 18.10.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 17:50
Общество 18.10.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 16:00
Общество 18.10.2023 16:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:39
Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:13
Названа компания, взявшая в Волгограде 11,8 млрд за автобусные перевозкиСмотреть фотографии
14:54
Межрайонную прокуратуру в Волгоградской области возглавил прокурор из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде подозрительный водитель устроил езду по тротуаруСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из Колпинской балки волонтеры и экокот вывезли самосвал мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Вице-премьер Григоренко проехал первым по обновленной линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Эльтонской школе присвоят имя погибшего на СВО Каната МукатоваСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом ввели карантин и изымают свиней из-за вспышки АЧССмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине гранатометчикомСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области стали «золотыми» яйца и помидоры с огурцамиСмотреть фотографии
10:48
Билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»Смотреть фотографии
10:43
Суд признал 85-летнюю волгоградку жителем осажденного СталинградаСмотреть фотографии
10:35
Вице-премьер Дмитрий Григоренко находится с рабочим визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
ФСБ взяла под наблюдение волгоградцев после попыток изменить РодинеСмотреть фотографии
10:06
В аэропорту Волгограда проверили на инфекции 278 самолетов из шести странСмотреть фотографии
09:38
А вы видели? В Волгоградской области упали цены на дизтопливо и бензинСмотреть фотографии
09:17
Археологи завершили раскопки кургана с сокровищами сарматов на ВТЗСмотреть фотографии
09:12
«Впечатался в столб»: в Волгограде Mercedes от удара в ДТП выбросило на тротуарСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области обещают резкое похолодание и дождиСмотреть фотографии
20:44
Волгоградский «Каустик» остался без виктории после матча с «Виктором»Смотреть фотографии
20:39
На Украине погиб мобилизованный врач-кардиолог из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:22
Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствийСмотреть фотографии
19:00
Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньгиСмотреть фотографии
18:33
«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в МайкопеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатурыСмотреть фотографии
17:50
Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВОСмотреть фотографии
16:44
Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторамиСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»Смотреть фотографии
15:04
Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
 