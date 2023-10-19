Археологи завершили раскопки кургана с сокровищами сарматов на ВТЗ





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), завершили организованные при поддержке предприятия археологические раскопки древнего кургана, где были обнаружены драгоценности, принадлежавшие сарматам. Ценные находки переданы в региональный краеведческий музей.

Древнее захоронение находилось на границе площадки природоохранного сооружения, предназначенного для размещения отходов производства предприятия. ВТЗ выступил заказчиком работ по исследованию и сохранению исторического наследия и оказал финансовую помощь в их проведении.

В ходе раскопок археологи «Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры» обнаружили три погребения раннесарматского времени, которые датируются вторым веком до нашей эры. В уцелевших захоронениях найдены останки трех человек – двух взрослых мужчин-воинов и подростка в возрасте 5-7 лет. Об их высоком воинском ранге и знатном происхождении говорит многочисленный погребальный инвентарь. Среди находок – золотые браслеты, гривны, пряжки, многочисленные бляшки, украшавшие одежду и головные уборы, парадные железные мечи в золотых ножнах, колчанные наборы с железными стрелами, железные копья, железный шлем, серебряные канфары с греческой надписью, золотые ритоны, бронзовые котлы, глиняный кувшин с зооморфными ручками и бронзовые зеркала.

—Такая удача выпадает один раз в четверть века. По масштабам, разнообразию и значимости находка уникальна для нашего региона и является большой историко-культурной ценностью, – поясняет начальник экспедиции, археолог Ольга Шинкарь.

—Древние артефакты дают представление об образе жизни и культурных связях кочевых племен, населявших наш регион тысячи лет назад. Интересно, что курган находился на территории промышленного полигона, где мы применяем уникальную технологию капсулирования отходов производства, что исключает воздействие на окружающую среду и позволяет в дальнейшем, с появлением новых технологий более глубокой переработки отходов, вовлечь их в хозяйственную деятельность. Курган с сарматскими находками стал своеобразной капсулой времени, вскрыв которую мы смогли узнать яркие и интересные страницы из истории исчезнувшего народа, а место раскопок станет частью маршрута в корпоративной программе промышленного туризма, – прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Предприятия ТМК вносят существенный вклад в сохранение наследия прошлого благодаря корпоративным музеям, которые развиваются на предприятиях компании. Эта деятельность высоко оценивается профессиональным сообществом – в сентябре 2023 года ВТЗ, а также Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Северский трубный (СТЗ) заводы стали лауреатами V Национальной премии «Корпоративный музей».

Волжский трубный завод (ВТЗ) (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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