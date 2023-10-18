Экономика

«Открытие Авто»: по итогам трех кварталов рынок автомобилей с пробегом превысил объем в пять миллионов

Экономика 18.10.2023 16:46
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18.10.2023 16:46


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «Автомаркетолог» проанализировали результаты продаж сентября 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Рекорд августа, когда рыночные продажи составили 647 тысяч машин, повторить не удалось. За первый месяц осени на рынке было закрыто 598,6 тысячи сделок, на 7,5% меньше, чем в августе 2023 года, но на 17% больше результатов прошлогоднего сентября. Сильнее других упали объемы тех иностранных брендов, которые традиционно отличаются довольно высокими ценами, – Honda, Lexus и Toyota, в то время как популярность машин АвтоВАЗа, Daewoo и Chevrolet практически не изменилась. Так или иначе, сентябрь нельзя назвать провальным для бизнеса. За три квартала 2023 года он стал вторым по количеству проданных машин с пробегом месяцем. А суммарно общий объем продаж подержанных легковых автомобилей в текущем году уже превысил пять миллионов штук. - на 1,1 миллиона или четверть (+27%) автомобилей больше, чем год назад. 
После августовских рекордных продаж, вызванных паническими ожиданиями роста цен в связи с резким ослаблением курса рубля и новыми запретами в части санкций, объем рынка в сентябре сократился на 7,5% относительно последнего месяца лета и составил 598,6 тысячи автомобилей. В топ-20 марок не нашлось ни одной, по которой количество перерегистраций так или иначе не снизилось бы. Тем не менее важной особенностью периода стало то, что сильнее других падали объемы тех иностранных брендов, которые традиционно отличаются довольно высокими средними ценами. Это «японцы» – Honda (17 955 a/м; -15,5%), Lexus (6 157 а/с; -15,8%) и Toyota (62 672 a/м; -14,8%).
Топ-5 популярных популярных брендов среди авто с пробегом не изменился по сравнению с августом, небольшие перестановки наблюдались только во второй пятерке. Наибольшей популярностью пользовались марки LADA, Toyota, Kia, Nissan и Hyundai. При этом, если Toyota, даже несмотря на падение продаж, сохранила звание лучшего по продажам иностранного бренда вторичного рынка, то Honda едва не потеряла место в десятке – переместилась за месяц с седьмой на десятую позицию, а  Ford – с восьмой на девятую. Volkswagen удержал шестое место, а седьмое и восьмое места достались Chevrolet и Renault.
В то же время машины АвтоВАЗа (144,4 тысячи), а также Daewoo (11,4 тысячи) и Chevrolet (19,8 тысячи) практически не снижали своей популярности. Техника этих марок традиционно широко была представлена в демократичном диапазоне от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам продаж сентября 2023 года

Источник – данные регистраций от компании «Автомаркетолог»
В целом по составу первая «двадцатка» брендов-лидеров снова не изменилась. Как почти не претерпели изменений и доли марок по странам происхождения. Большую часть «пробежного» авторитейла нашей страны продолжают занимать российские (27,3%) и японские (26,9%) машины. На технику из Германии приходится 13,9%, а за «корейцами» осталось 12,8%. Автомобили более чем из десяти стран делят между собой оставшиеся 19%, среди которых на «китайцев» приходятся скромные 2,3%.    
Не оказалось ни одной китайской машины и среди популярных автомобилей в модельном зачете брендов. Среди легковушек тройку лидеров образовали автомобили Lada – «классика» ВАЗ-2107 (12,7 тысячи «штук»), седан Granta ВАЗ-2190 (12,6 тысячи) и хэтчбек Samarа ВАЗ-2114 (12,1 тысячи). При этом «семерка» оказалась едва ли не единственной моделью, продажи которой относительно августа хотя бы немного, но выросли (на 85 машин).
В свою очередь в сегменте иностранных кроссоверов в первой десятке не нашлось ни одного автомобиля, который бы в сентябре прибавил в продажах. Лидер – Toyota RAV4 - записал в актив 4,5 тысячи сделок (-17%). Объем бизнеса по Land Cruiser 200 (4,2 тысячи а/м) сжался на 18%, по Kia Sportage (4,1 тысячи) – на 16%. В десятке лучших вседорожников нашли себе также место два Nissan – Qashqai и X-Trail, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Renault Duster, BMW X5 и Kia Sorento.  
Топ-10 популярных иностранных вседорожников по итогам продаж сентября 2023 года

Источник – данные регистраций от компании «Автомаркетолог»
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
– В октябре в ряде восточных и северных регионов нашей страны дороги нередко становятся скользкими, заморозков не избежать и в центральной полосе России. Это традиционно приводит к тому, что растет спрос на вседорожники. Текущее предзимье едва ли станет исключением. В этой связи во втором месяце осени стоит ждать небольшого, в пределах нескольких процентов, увеличения продаж относительно сентября в сегменте машин с полным приводом. Рынок так или иначе окажется близок к отметке в 600 тысяч сделок и вновь серьезно превысить ее сможет лишь в декабре. Пока в целом за три квартала общий объем рынка составил 5 005 200 «штук», это на 1,1 миллиона или четверть (+27%) больше, чем в 2022 году. По итогам текущего года размер авторитейла в сегменте легковых машин с пробегом приблизится к семи миллионам штук.

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