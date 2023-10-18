Общество

«Горячее мнение»: в Волгограде прошло первое ток-шоу о школьном питании для родителей

Общество 18.10.2023 14:34
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18.10.2023 14:34


В Волгограде прошло первое ток-шоу о здоровом рационе, особенностях социального питания, вкусовых привычках детей и взрослых «Горячее мнение».

Активный диалог разгорелся между экспертами в сфере социального питания и родительской аудиторией. Участники мероприятия обсудили с Аллой Порхун, заместителем руководителя Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», что такое социальное питание. В чем его миссия, трудности и преимущества.

– Социальное питание – это польза, забота о здоровье и простота, - сказала Алла Владимировна. – Его невозможно сравнить с ресторанным или домашним, оно другое. Это своего рода база, которая закладывалась еще в XIX веке. Его особенность – это большое количество требований и ограничений, и это хорошо, на самом деле потому, что социальное питание сохраняет наше здоровье. 


Родители узнали от нутрициолога, тренера и руководителя центра спортивной подготовки «Академия» Олега Иванова о том, как выстраивать здоровый и грамотный рацион для детей и подростков, исходя из особенностей организма.

– Мой основной совет родителям –  это отказаться от перекусов. Современная наука доказала, что 3-4 сбалансированных приема пищи - это оптимальный вариант, чтобы обеспечить ребенка необходимым количеством калорий и энергии на день. И в этом случае ребенок сам не захочет перекусить конфетой и газировкой, – поделился Олег Иванов. – Что же касается школьного меню, мне нравится его разнообразие. В нем правильный набор калорийности, жиров, белков и углеводов,  хороший набор витаминов и минералов за счет овощей и фруктов, я бы рекомендовал родителям этот рацион.

Директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев рассказал родителям,  как организована услуга школьного питания в Волгограде. Что, где и как готовит оператор питания для детей. 


–  В нашем городе практически все школьные столовые доготовочного типа, это когда повара могут использовать в работе уже обработанные овощи и мясные полуфабрикаты. Поэтому в 2019 году был запущен в работу комбинат питания, который позволил убрать «грязные» процессы с пищеблоков. А также существует 35 школ, где возможности готовить на месте нет совсем, это так называемые столовые-буфеты. Для таких школ мы построили мастер-кухню. Это мини-комбинат, на котором блюда готовятся полностью и в специальных термобоксах развозятся по школам. Такая система позволяет обеспечить детей горячим питанием в школах без пищеблоков, –  рассказал аудитории Роман.

И, пожалуй, главный и самый частый вопрос от родителей о том, что школьная еда - это не вкусно, задали технологу компании «Виво Маркет» Ирине Троилиной. Ирина Викторовна рассказала аудитории из каких критериев складывается понятие вкуса, а также о пользе сбалансированности социального питания. И на что опираются технологи при составлении школьного рациона.

– Социальное, в том числе и школьное питание, ориентировано на процесс приготовления щадящим методом. Это когда из процесса приготовления исключается жарка, а вместо нее нам предлагают запекание, припускание, тушение и варку обыкновенным способом. В том числе из-за этого мы сейчас часто сталкиваемся с противоречием слов «вкусно» и «здоровая пища»– пояснила Ирина Викторовна. – Почему еще так происходит? Все дело в том, что в этом питании большие ограничения на добавление различных специй, которые придают блюдам дополнительный вкус, остроту и пикантность. Социальное питание иногда еще называют пресным, а я бы назвала его натуральным. Ведь это блюда с натуральным вкусом продуктов, без различных добавок и прочих вещей.

Это первый опыт взаимодействия с родителями в таком формате. Он оказался вполне успешным и показал, что тема школьного питания крайне актуальна для родителей, и они готовы обсуждать ее и высказывать свое горячее мнение.

– Рада, что смогла присутствовать на таком мероприятии. Мне было интересно. Понравились все эксперты, они доходчиво рассказали о процессе и правилах приготовления школьных блюд. Очень понравилось выступление нутрициолога, мы дома стараемся придерживаться правил здорового питания, а сегодня я убедилась, что это верный подход, – поделилась впечатлениями мама ученицы Гимназии №11 Марина Васильева, – надеюсь, это не единственное мероприятие такого формата. Всем родителям, у которых есть вопросы по питанию детей в школе, рекомендую его посетить.

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