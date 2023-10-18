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Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

Телеком 18.10.2023 16:54
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18.10.2023 16:54


Билайн бизнес напоминает о двух простых способах безопасно подтвердить данные пользователей корпоративных и личных номеров
Каждую неделю Роскомнадзор высылает сотовым операторам тысячи телефонных номеров, которые должны быть заблокированы, если абоненты не подтвердят актуальность своих персональных данных. 
Телеком-компании проводят большую работу по информированию частных и корпоративных клиентов о том, что нужно сделать, чтобы оставаться на связи, а также отличить мошенников от сотрудников мобильных операторов.
Билайн бизнес подготовил ответы на частые вопросы о подтверждении данных, чтобы клиенты компании могли сохранить телефонную связь и избежать неприятностей из-за мошенников
Почему нужно подтверждать данные?
Это требование Федерального закона №126 «О связи». Мобильные операторы должны предоставлять услуги только абонентам личных и пользователям корпоративных номеров с актуальными данными.
По Правилам оказания услуг телефонной связи, если вы, например, поменяли фамилию или получили новый паспорт, нужно сообщить об этом оператору, предоставив ему актуальные сведения о себе. Актуальность данных отслеживает Роскомнадзор. 
Как быстро могут заблокировать номер? 
Через 15 дней с момента уведомления абонента личного или пользователя корпоративного номера, если данные не были обновлены.
Как узнать, нужно ли подтверждать данные для конкретного номера?
Билайн регулярно делает смс-рассылки, чтобы проинформировать абонентов личных и пользователей корпоративных номеров о такой необходимости.
Кроме того, вы можете увидеть такую информацию в мобильном приложении билайн или в личном кабинете на нашем сайте.
Что сделать, чтобы сохранить номер?
Обновите персональные данные через «Госуслуги» или лично в офисах билайна. 
Как воспользоваться «Госуслугами»?
Подробная инструкция здесь. Пользователи корпоративных номеров также могут обновить данные через сотрудника организации, который отвечает за корпоративную связь. Далее нужно будет подтвердить использование номерам через «Госуслуги».
А по телефону?
Не получится. Сотрудники билайна не звонят с требованием подтвердить данные. Могут только напомнить о такой необходимости и рассказать о перечисленных выше вариантах: через «Госуслуги» или в офисе. 
Если вам предлагают всё сделать удалённо и просят коды из смс, которые поступают на телефон во время разговора, это мошенники. Положите трубку.
Что делать, если я пользуюсь личным номером, который зарегистрирован на другого человека?
Подтвердить данные должен именно владелец договора на услуги связи. При необходимости вы можете вместе прийти в офис билайна и переоформить номер. 
Если вы не знаете владельца и хотите переоформить номер на себя, нужно пройти процедуру альтернативной идентификации в офисе билайна.
Обновите персональные данные — свои и пользователей корпоративных номеров вашей компании. Это просто и быстро.
Оставайтесь на связи вместе с билайн бизнес!
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