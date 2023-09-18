Билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»

Телеком 18.09.2023 09:41
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18.09.2023 09:41
Компании смогут при телефонном вызове указывать информацию о себе, чтобы абоненты знали, кто им звонит.
Билайн бизнес запустил сервис идентификации вызовов «Этикетка», который позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом. Сервис «Этикетка» работает внутри и за пределами сети билайн.
По данным компании Хайа (Hiya), бизнес считает голосовые вызовы наиболее предпочтительным каналом коммуникации в сфере клиентской поддержки (41%), продаж (39%) и назначения встреч (35%). Пользователи также часто выбирают телефонный звонок для общения, например, со страховыми компаниями (41%), магазинами и компаниями из сферы услуг (35%), медицинскими учреждениями (33%), банками и финансовыми организациями (31%).
Однако рост мошеннических и спам-звонков привёл к тому, что уже около трети россиян перестали отвечать на вызовы с незнакомых номеров, и такой выбор делает всё больше абонентов. В результате бизнес теряет одну из возможностей донести информацию до клиентов, которая могла бы привести к дополнительным продажам, а клиенты не получают информацию о продуктах и услугах.
Обычно эту проблему пытаются решить с помощью определителей номера и сервисов для блокировки спама от мобильных операторов, ведущих ИТ-компаний, банков. Но в основе работы таких продуктов зачастую лежит информация из отзывов абонентов, которая не всегда корректно верифицирована и актуальна. То есть звонок от компании всё равно может быть заблокирован или помечен как спам.
В основе сервиса «Этикетка» от билайн бизнес лежит другой подход: дополнительные сведения о звонящем передаются вместе с голосовым вызовом. Благодаря «Этикетке» компании могут «забрендировать» свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров. При этом абоненту будет комфортнее получать звонки: он сможет их сразу идентифицировать, например, как звонок от курьера или автосалона.
— Сервис «Этикетка» предоставляет клиентам билайн бизнес новые возможности и меняет привычный формат голосовых коммуникаций. Мы уделяем внимание тому, какая информация используется в «Этикетке»: запросы на использование информации проходят модерацию в билайн. Например, клиента могут попросить предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельство о регистрации товарного знака. Уверен, что сервис «Этикетка» сможет помочь компаниям выделить свой бренд и повысить контактность при общении с существующими и потенциальными клиентами, — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».
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