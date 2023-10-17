Более трети жителей ЮФО хотели бы стать начальниками

Общество 17.10.2023 18:43
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17.10.2023 18:43
38% жителей Южного федерального округа сообщили, что им больше нравится руководить людьми, чем быть подчиненными. Профессионализм начальника для большинства опрошенных намного важнее честности и справедливости. Главный мотив работы для южан - зарплата, а не профессиональная самореализация или карьера. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) ко Дню босса 16 октября.
Хотели бы стать начальниками 38% жителей округа (скорее да 27%, определенно да 11%) в возрасте 18-65 лет. Уже занимают руководящие посты 10% респондентов. При этом 34% не хотели бы руководить другими людьми (скорее нет 17%, и столько же определенно нет). У 7% южан был опыт руководящей работы и они не хотят его повторения. 11% затруднились ответить на этот вопрос.
42% относятся к своему непосредственному начальнику с уважением, 37% нейтрально, 11% с любовью. Испытывают страх перед своим начальником 1%. У 9% непосредственного начальника нет.
36% больше нравится руководить людьми, чем работать подчиненными (скорее да 25%, определенно да 11%). Предпочитают работать подчиненными, а не начальниками 19%. Одинаково нравится и то, и другое 16%, одинаково не нравится - 11%. Еще 17% затруднились ответить.
Самым важным качеством в начальнике 48% респондентов считают профессионализм и компетентность. 30% назвали таким качеством честность и справедливость. 9% полагают, что главное качество руководителя доброта и забота о подчиненных, 3%- умение признавать свои ошибки, 2% - строгость.
В работе для 41% опрошенных важнее всего зарплата. Для 19% на первом месте в работе хороший коллектив. 16% больше всего ценят профессиональную реализацию. Для 12% важнее всего свободное время и гибкий график. Лишь для 3% главная цель работы - карьера и еще для 5% - служебный статус и должность.
Для 70% респондентов пол начальника не имеет значения. При этом 27% предпочитают начальника-мужчину, а 3% - начальника-женщину.
*Опрос проведен банком «Открытие» 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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