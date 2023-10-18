



Что можно сделать с вещами, которые отслужили свое? Выбросить или в лучшем случае передарить. Однако есть и третий путь — выйти из ситуации в максимальном плюсе. Первый в России автомобильный маркетплейс FRESH готов предложить волгоградцам привлекательные цены и выгодный трейд-ин. Взамен автомобиля с пробегом вы получите новую модель из Китая с внушительной скидкой.

Услуга трейд-ин в последние годы лишь набирает обороты. Смена автомобиля — больше не лотерея с непредсказуемым финалом, а увлекательная процедура с возможностью выбрать именно то, что отражает вас здесь и сейчас. Компания FRESH представляет линейку из 12 моделей CHANGAN от компактного седана до премиального семиместного внедорожника. Все машины в наличии и с ПТС. На всю линейку действует пятилетняя гарантия.

Changan («надежность проверенная временем») по праву позиционирует себя как один из крупнейших автомобилестроительных концернов в Китае.

Группа компаний Changan Automobile может похвастаться 157-летней промышленной историей. Каждую машину, сошедшую с конвейера, оценивают по 15 разным направлениям. Для оценки безопасности используют систему из 4500 тестов.

Этот представитель китайского автопрома вобрал в себя лучшие наработки из Японии, Великобритании, США и Италии. Интерьер, двигатели, КПП, электроника и дизайн кузова — на выходе получается добиться сбалансированного сочетания надежности и производительности.

Официальный представитель марки CHANGAN в Волгограде — компания FRESH — предлагает модели от 1,4 миллиона по трейд-ин. Вы сдаете автомобиль с пробегом по рыночной цене и в этот же день уезжаете на новой машине. Вашему бывшему «железному коню» быстрее найдут нового хозяина, благодаря развитой сети в регионах России, включающей в себя среди прочих такие города как Москву, Краснодар и Екатеринбург.

Согласно статистике, ежедневно более 8500 потребителей покупают Changan. Этой осенью самое время познакомиться поближе с новинками в салоне официального дилера на проспекте Жукова, 94д в Дзержинском районе Волгограда. Не забудьте назвать кодовое слово FRESH и вы получите подарок после тест-драйва.

Что можно сделать с вещами, которые отслужили свое? Выбросить или в лучшем случае передарить. Однако есть и третий путь — выбрать «надежность проверенную временем».

Адрес: Волгоград, проспект Жукова,94д

Сайт changan-freshauto.ru

Тел. +7 (8442) 200-847

Информацию об организаторе акции, порядке и сроках её проведения, количестве подарков вы можете узнать по тел. +7 (8442) 200-847 Трейд ин предоставляет ООО "Фреш МБ" ИНН 3443137377

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