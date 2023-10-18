Общество

ВТЗ продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральности

Общество 18.10.2023 10:50
0
18.10.2023 10:50


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), высадили дополнительно более двух тысяч деревьев и кустарников в рамках климатического проекта по созданию карбоновой фермы. Высадка деревьев разных пород позволяет экологам проработать технологию снижения концентрации парниковых газов в атмосфере в условиях степной зоны.

В октябре на экспериментальных площадках действующего полигона для размещения производственных отходов работники ВТЗ высадили саженцы быстрорастущих, соле- и засухоустойчивых кустарников ивы и акации, деревьев ореха, гледичии, шелковицы и клена. Основная цель инициативы — определить породы растений, способных поглощать максимально возможное количество углекислого газа.

Ранее в рамках проекта по созданию карбоновой фермы на территории природоохранного сооружения для размещения отходов производства и потребления ВТЗ высадили более четырех тысяч черенков тополей. Спустя четыре месяца по итогам обследования посадок экологи зафиксировали их приживаемость.

— Главная задача климатического проекта — выявить опытным путем наиболее эффективные технологии удаления углекислого газа из атмосферы. Инициатива уникальна тем, что эта задача решается в условиях действующего объекта размещения производственных отходов. В дальнейшем результаты исследования позволят ВТЗ сократить переходный период на пути к достижению более высоких экологических стандартов и к углеродной нейтральности, — прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Климатический проект стартовал на ВТЗ в июне 2022 года. Предприятие реализует его совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии со стратегией ТМК в области устойчивого развития и для оценки возможности сокращения углеродного следа ВТЗ. За полтора года на экспериментальных модельных площадках высажено около семи тысяч разных пород растений.

Волжский трубный завод (ВТЗ) (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.


Реклама. АО "Волжский трубный завод"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2023 14:34
Общество 18.10.2023 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2023 14:28
Общество 18.10.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 14:15
Общество 18.10.2023 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2023 13:17
Общество 18.10.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 12:11
Общество 18.10.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 10:43
Общество 18.10.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 10:23
Общество 18.10.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 09:25
Общество 18.10.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 20:04
Общество 17.10.2023 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 19:42
Общество 17.10.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 18:43
Общество 17.10.2023 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2023 18:06
Общество 17.10.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 17:17
Общество 17.10.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 16:29
Общество 17.10.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 16:00
Общество 17.10.2023 16:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:34
«Горячее мнение»: в Волгограде прошло первое ток-шоу о школьном питании для родителейСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде взявших влево дальнобойщиков «наградили» штрафамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Изучаем китайский. Где в Волгограде поменять автомобиль с пробегом на новенький внедорожникСмотреть фотографии
13:17
Переоделась в камуфляж. Полиция просит помощи в розыске 24-летней девушки со шрамомСмотреть фотографии
12:28
Подавившийся яйцом волгоградец умер на глазах у семьиСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец заплатил за выезд из России 950 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:08
Андрей Бочаров пообщался с волгоградцами из разрушенного взрывом домаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Подозреваемого в убийстве рецидивиста поймали в лесополосе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:50
ВТЗ продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральностиСмотреть фотографии
10:43
Мэрия Волгограда подала в суд на поставщика троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
10:23
Бочаров пообещал новые квартиры волгоградцам после взрыва на ул. ТитоваСмотреть фотографии
09:50
«Красный Октябрь» готов к отопительному сезонуСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом женщина в пьяном угаре оговорила супруга на статьюСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде начался снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Tele2 приглашает студентов ВолгГТУ разработать цифровые проекты и выиграть стипендиюСмотреть фотографии
21:40
Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителямСмотреть фотографии
21:13
РПН: в результате ЧП в Котово нефтью залили сельскохозяйственные землиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» 18 октября сыграет кубковый матч во ВладивостокеСмотреть фотографии
20:38
Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гаражСмотреть фотографии
20:04
Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Начинайте с УК: что делать и сколько терпеть, если в квартире +10 градусовСмотреть фотографии
19:15
ГД предложит правительству компенсировать аграриям затраты на ГСМСмотреть фотографии
18:43
Более трети жителей ЮФО хотели бы стать начальникамиСмотреть фотографии
18:06
Телеведущая Барановская приехала в мэрию Волгограда за ответами на вопросыСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде по новым рельсам СТ пустили движение. Пока без пассажировСмотреть фотографии
17:03
Жителей Волгоградской области поражают три вида вирусовСмотреть фотографии
16:29
Два кредита тайком оформили в Москве на волгоградского инвалидаСмотреть фотографии
16:00
«Отправил мне подарок»: в Волгограде в Жилгородке бесследно исчез седой мужчинаСмотреть фотографии
15:39
«Рейдеры ограбили мою семью»: волгоградский коммерсант раскрыл схему отъема имущества через фиктивный долгСмотреть фотографии
 