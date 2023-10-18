ВТЗ продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральности





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), высадили дополнительно более двух тысяч деревьев и кустарников в рамках климатического проекта по созданию карбоновой фермы. Высадка деревьев разных пород позволяет экологам проработать технологию снижения концентрации парниковых газов в атмосфере в условиях степной зоны.

В октябре на экспериментальных площадках действующего полигона для размещения производственных отходов работники ВТЗ высадили саженцы быстрорастущих, соле- и засухоустойчивых кустарников ивы и акации, деревьев ореха, гледичии, шелковицы и клена. Основная цель инициативы — определить породы растений, способных поглощать максимально возможное количество углекислого газа.

Ранее в рамках проекта по созданию карбоновой фермы на территории природоохранного сооружения для размещения отходов производства и потребления ВТЗ высадили более четырех тысяч черенков тополей. Спустя четыре месяца по итогам обследования посадок экологи зафиксировали их приживаемость.

— Главная задача климатического проекта — выявить опытным путем наиболее эффективные технологии удаления углекислого газа из атмосферы. Инициатива уникальна тем, что эта задача решается в условиях действующего объекта размещения производственных отходов. В дальнейшем результаты исследования позволят ВТЗ сократить переходный период на пути к достижению более высоких экологических стандартов и к углеродной нейтральности, — прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Климатический проект стартовал на ВТЗ в июне 2022 года. Предприятие реализует его совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии со стратегией ТМК в области устойчивого развития и для оценки возможности сокращения углеродного следа ВТЗ. За полтора года на экспериментальных модельных площадках высажено около семи тысяч разных пород растений.

Волжский трубный завод (ВТЗ) (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.





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